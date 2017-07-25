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25/07/2017

Люди на пляже наблюдают, как самолет тушит лесные пожары в Ла-Круа-Вальмер, Франция. Уже второй день пожарные борются с огнем, охватившим обширные участки земли неподалеку от курортов Сен-Тропе.
Valery Hache / AFP / East News
s.zuev