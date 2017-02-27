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27/02/2017

Выброс гравитационной энергии в результате поглощения звезд сверхмассивными черными дырами в галактике F01004-2237, которая расположена на расстоянии 1,7 млрд световых лет от Земли. Изображение получено с помощью рендеринга.
Фото: AFP / East News