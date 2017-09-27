Фотографии|Фото дня

27/09/2017

Граффити с изображением мальчика, работающего над микросхемой, на стене дома в Бейруте, испещренного отверстиями от пуль. С 1975 до 1990-й год в Ливане шла гражданская война.
Joseph Eid / AFP / East News
s.zuev