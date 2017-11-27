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27/11/2017

Извержение вулкана Агунг на Бали. Туристы фотографируются на фоне вулканического пепла, который поднимается до высоты 3400 метров. Из-за стихийного бедствия закрыт аэропорт Нгурах-Рай.
Madi Nagi / EPA / Vostock Photo
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