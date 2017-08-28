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28/08/2017

Автомагистраль Interstate 45 затоплена в ходе наводнения в Хьюстоне, Техас. Природное бедствие спровоцировано ураганом «Харви», сильнейшим за последние 12 лет в США.
Richard Carson / Reuters
s.zuev