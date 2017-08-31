Фотографии|Фото дня

31/08/2017

Принцы Уильям и Гарри возложили цветы к ограде Кенсингтонского дворца, которая превратилась в мемориал принцессы Дианы. 31 августа исполнилось 20 лет со дня ее смерти.
Kirsty Wigglesworth / AP / East News
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