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Фотографии|Фото дня
31/08/2017
Принцы Уильям и Гарри возложили цветы к ограде Кенсингтонского дворца, которая превратилась в мемориал принцессы Дианы. 31 августа исполнилось 20 лет со дня ее смерти.