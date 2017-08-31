Незаконченные произоведения Терри Пратчетта никогда не увидят свет: они уничтожены

Жесткий диск с незаконченными произведениями Терри Пратчетта раздавили катком. Об этом перед смертью в 2015 году попросил сам британский писатель.

Он скончался в результате развившейся болезни Альцгеймера в возрасте 66 лет, успев опубликовать более 70 книг, в том числе знаменитую серию «Плоский мир». Друг Пратчетта, автор «Американских богов» Нил Гейман рассказал, что писатель хотел, чтобы «все, над чем он работал, вытащили из компьютеров, положили по центру дороги и раздавили катком».

Волю фантаста привел в исполнение управляющий его имуществом и близкий друг Роб Уилкинс. Он опубликовал снимки в твиттере Терри Пратчетта, который они вели вместе. То, что осталось от жесткого диска выставят в музее города Солсбери (надеемся, что у Уилкинса все же есть копия).

There goes the browsing history... Many thanks to @steamfair. Soon to be on display at @SalisburyMuseum in September https://t.co/Di8tvTO4Hi pic.twitter.com/onGGWLDYL4 — Terry Pratchett (@terryandrob) August 25, 2017

Франц Кафка и Владимир Набоков тоже хотели полного уничтожения своих рукописей. Их просьбы, к счастью, проигнорировали, поэтому некоторые неопубликованные произведения все-таки увидели свет. Например, неизвестный рассказ Набокова «Человек остановился», который впервые вышел в Esquire c сохранением авторской орфографии и послесловием известного набоковеда Геннадия Барабтарло.