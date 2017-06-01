«Правила жизни детей». Социальный проект Esquire

К Международному дню защиты детей Esquire совместно с агентством Departament запускает социальный проект «Правила жизни детей». Наша цель — обратить внимание на проблему адаптации выпускников детских домов к взрослой жизни и показать, что они могут добиться такого же успеха, как и герои самой популярной рубрики Esquire.

Воспитанники казанского социально-реабилитационного центра «Дуслык» рассуждают о любви и дружбе, рассказывают о родителях, делятся мечтами и мыслями о том, что действительно их волнует. В этих детских «правилах жизни» мудрости не меньше, а искренности, пожалуй, больше в разы.

Все дети занимаются в творческой лаборатории «Караван», которая существует при центре исключительно по инициативе педагогов и играет огромную реабилитационную и терапевтическую роль. За четыре года видеоработы детей выставлялись на многих российских и международных конкурсах.

Призываем неравнодушных читателей поддержать киностудию. Это можно сделать, переведя любую комфортную для вас сумму на счет фонда «В твою пользу». Полученные средства пойдут на покупку оборудования (видеокамеры, ноутбуки, монтажные программы) и организацию поездок детей на кинофестивали.

Выражаем благодарность в подготовке проекта Елене Ильиной, Лилии Гибадуллиной, Людмиле Садиловой, Резеде Мифтаховой, Дмитрию Кубу.