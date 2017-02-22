Сыграть наверняка

Фаворитом букмекеров вплоть до этого утра считался Кейси Аффлек, но когда мы заглянули на сайт GoldDerby, чтобы сверить часы, выяснилось, что за ночь его обогнал Дэнзел Вашингтон. За обоих актеров отдают свои деньги примерно по 37% участников тотализатора. Аргументы в пользу Кейси Аффлека — грустное лицо, победа среди десятков сообществ американских критиков, «Золотой глобус» и премия BAFTA. Но критики — никудышные аналитики (мы это знаем по себе): их ячейка в Лос-Анджелесе, например, за 20 лет отгадала лишь 2 «лучших фильма». BAFTA в этом году прошляпила Вашингтона в принципе: у него нет даже номинации. А «Золотой глобус» за последние 20 лет ошибся в 45% случаев. К тому же, далеко не все 93 члена Ассоциации иностранной прессы в Голливуде состоят в Киноакадемии, не говоря уже о региональных критиках. BAFTA — заведение крупное: 6500 участников против 6687 в Киноакадемии США. Но «двойное гражданство» тут редкость.

А вот за Дэнзела Вашингтона проголосовала Гильдия актеров США, и это серьезно. Киноакадемия ведь на 17% состоит из актеров (1158 человек). И эта гильдия не ошибалась в своих прогнозах уже 13 лет — с тех пор, как по (возможно, пьяной) ошибке наградила Джонни Деппа за «Пиратов Карибского моря».

Что говорит сердце?

Сердце вторит статистике: против Кейси Аффлека играют сразу три фактора. Во-первых, его задним числом обвиняют в сексуальных преступлениях — а такие вещи в Голливуде насколько и распространен, настолько и нерукопожатны.

Во-вторых, как бы цинично это ни звучало, но в этом году имеет смысл ставить на черное. Афроамериканские актеры с огромнейшей вероятностью будут награждены за обе роли второго плана. Но устроит ли радетелей равенства, если на «Оскаре» выяснится, что чернокожие хороши лишь на вторых ролях? Скорее, нет. И вообще, если допустить, что цвет кожи имеет значение при голосовании (ну, мало ли), то получится, что пока белые актеры воруют друг у друга голоса, чернокожий электорат консолидируется вокруг Вашингтона. К слову, последний призыв Академии (а повестку вступить в закрытый клуб в прошлом году получили 687 человек) как раз ставил перед собой задачу сделать жюри менее белым и мужеподобным.

В-третьих, Вашингтон уже заработал за эту же роль премию «Тони». А выступить в киноадаптации театральной постановки не только актером, но и режиссером — это настоящий подвиг. Особенно если выступить успешно. Еще один штрих: после сравнительно недавних побед Мэрил Стрип и Дэниела Дэй-Льюиса стало ясно, что бог любит троицу. А два «Оскара» у Вашингтона уже есть.

На кого ставить?

Голосуйте за Вашингтона. Сделайте Америку great again.

Лучшая актриса

Что говорит статистика?

Что у Эммы Стоун все хорошо. За нее проголосовала многочисленная Гильдия актеров, точность которой в предсказании женских побед равна 75%. То есть в 21 веке было лишь четыре исключения из правил, причем последнее — 5 лет назад. На ее стороне BAFTA и «Золотой глобус» — впрочем, эти два компаса часто сбоят. Комедийные «глобусы» превращались в «оскары» всего трижды за последние пятнадцать лет, но два раза это были фильмы о музыке («Жизнь в розовом цвете» и «Пройти по черте»), а в третьем случае речь шла о молодой актрисе. BAFTA же предугадывала успехи актрис в трех случаях из шести последних. Впрочем, все это не имеет значения, потому что у преследовательниц Стоун наград вообще почти нет.

Что говорит сердце?

Что оно разбито игрой Эммы и что кроме статистики в этом голосовании важна интуиция. А она подсказывает, что средний 62-летний белый мужчина из Академии (да, это ее коллективный портрет) выберет молодую и нервную красавицу — как в последние годы уже было с Бри Ларсон и Дженнифер Лоуренс.

На кого ставить?

На Эмму Стоун. Если проиграем, будем утешаться, что ее строчка из «Ла-Ла Ленда» — This for the ones who dream foolish as they may seem — посвящена нам.

Лучшие роли второго плана

Что говорит статистика?

Гильдия актеров выбрала Махершалу Али из «Лунного света» и Виолу Дэвис из «Оград». С женщинами гильдия не промахивалась уже семь лет, а мужчин угадывает в 8 случаях из 10. Букмекеры до того верят в победу чернокожих актеров, что делают бессмысленными любые ставки на них. А 24 лучших аналитика GoldDerby безоговорочно присуждают победу Виоле Дэвис. И 23 их них не сомневаются в успехе Али.

Что говорит сердце?

Академии в этот раз важно позаботится о своей репутации после прошлогодней дискриминации чернокожих, и показать фигу Дональду Трампу. Но в то же время шансы картин с чернокожими актерами на награду за лучшую режиссуру и лучший фильм невелики. Поэтому отдуваться будут актеры. К тому же, и Виола Дэвис, и Махершала Али настолько прекрасны, что ни один из академиков не сможет уличить себя в малодушии. Он не подчиняется а конъюнктуре, он просто выбирает лучших. Дэвис и Али — как раз такие.

На кого ставить?

На черное (простите дурацкий юмор).

Лучший адаптированный сценарий

Что говорит статистика?

Что вложив 1 доллар в «Прибытие», вы можете выиграть все 14, а вложив 13 долларов в «Лунный свет», выиграете лишь 2. То есть самый популярный кандидат очевиден. Драматургия «Лунного света» настолько хороша, что даже обошла в голосовании Гильдии сценаристов «Ла-Ла Ленд» и «Манчестер у моря», где была по случайности представлена в категории оригинальных, а не адаптированных историй. Точность прогнозов этой гильдии — лишь 50% за последние шесть лет. Чуть меньшей точностью (2 из 6 совпадения) может похвастаться британская премия BAFTA, которая вручила свой приз фильму «Лев». Но «Лев» — темная лошадка, которая проигрывает «Лунному свету» по всем остальным статьям.

Что говорит сердце?

«Лунный свет» — пронзительная картина об одиночестве и удивительно красивой и непостижимой структуре нашего мира, где каждый человек — остров и где каждый — сам себе светило. Наградить этот шедевр только за актерскую работу было бы несправедливо, а для победы в двух важнейших категориях (фильм и режиссура) ему не хватает веса. Поскольку академики, склонные раздавать всем сестрам по серьгам, они наверняка отметят его сценарий. К тому же, «Ла-Ла Ленд» представлен в категории оригинальных сценариев, а значит, он не отъест голоса у «Лунного света». Единственный тревожный звонок от интуиции: «Лунный свет» очень и очень похож на «Отрочество» — другую историю о трех периодах юности. А «Отрочество» осталось без всех важных сценарных наград.

На кого ставить?

На «Лунный свет».

Лучший оригинальный сценарий

Что говорит статистика?

Что шансы «Манчестера у моря» в 2,5 раза выше, чем у «Ла-Ла Ленда» — так считают букмекеры. Но на чем строится их оптимизм, сказать сложно. У фаворита есть премия BAFTA (которая в последние шесть лет предвосхищала «Оскар» в 50% случаев), но у его соперника есть «Золотой глобус». Так вот, последние четыре фильма с оригинальными сценариями, побеждавшие на «Золотом глобусе» ( «Бердмен», «Она», «Джанго освобожденный» и «Полночь в Париже» — сплошные комедии), в итоге брали «Оскар».

Что говорит сердце?

Что оно, сердце, любит «Ла-Ла Ленд» за что угодно (песни, пляски, наряды, вечное лето, встроенную культурную викторину, абсолютную гармонию с ценностями зрителей), но только не за сценарий. Потому что он слишком академичен и ретроспективен. Пересказ канонических историй интересует автора больше, чем рождение новой, и модернистский финальный поворот сюжета этого, в общем, не отменяет. Сценарий «Манчестера у моря» — совсем другое дело: в душах его тихих героев идет постоянная страстная работа. К тому же, это драма с юмором, а немного комедии в трагедии — это родовое пятно Голливуда. Наконец, «Манчестер у моря» — не из тех фильмов, которые хочется обделять: и если уж мы договораиваемся, что ему ничего не светит в актерских, продюсерской и режиссерской номинации, то давайте оставим ему сценарий.

На кого ставить?

Лучше «Манчестер у моря».

Лучший режиссер

Что говорит статистика?

«Золотой глобус» завоевал вундеркинд Дэмиен Шазелл, но в последнем десятилетии точность этой модели Земли — лишь 33%. Вертится, и то хорошо. BAFTA тоже на его стороне, но ее точность — как у монеты: 50%. Однако Премия гильдии режиссеров, опять же, ушла к Шазеллу — и вот это уже серьезно: 14 совпадений из 16 в новом веке. Правда, одна из ошибок связана как раз с мюзиклом: британцы оценили Роба Маршалла и его «Чикаго», в то время как американцы выбрали Романа Полански с «Пианистом». Но по совокупности заслуг режиссер «Ла-Ла Ленда» не оставляет соперникам шансов. Да и Райан Гослинг умеет не только танцевать, но и играть на пианино.

Что говорит сердце?

«Ла-Ла Ленд» — история триумфа режиссера над продюсерами. Шазелл решил выступить в жанре, который давно не делает кассу; пробился к продюсерам с идеей, родившейся еще в студенческом общежитии; убедил дать ему крупные по меркам фестивального кино деньги (30 миллионов). И в итоге доказал, что художник может быть успешнее коммерсантов. Потому что 340 миллионов в мировом прокате — не шутки. Рентабельность блокбастеров про супергероев — куда ниже. К тому же, если Шазелл победит, он станет самым молодым оскароносцем в истории. Текущему чемпиону, Норману Торогу, было почти 33, а Шазеллу едва исполнилось 32. Академики любят все это.

На кого ставить?

На Дэмиена Шазелла из страны «Ла-Ла Ленд».

Лучший фильм

Что говорит статистика?

«Глобусы» разделились между «Ла-Ла Лендом» (в категории комедий и мюзиклов) и «Лунным светом» (в категории драм), поэтому давайте называть их не глобусами, а полушариями. Однако погоду на церемонии Академии (в которой, повторимся, состоит 6 687 человек) делает отнюдь не Голливудская ассоциация иностранной прессы (с ее 93 участниками). Если обладателями «оскаров» и становятся фильмы с «глобусами», то в основном это драмы.

Но есть фантастически хорошая новость! В новом веке комедийно-музыкальный «глобус» лишь дважды привел свои фильмы к победе на «Оскаре». И обе эти картины были, барабанная дробь, мюзиклами про шоу-бизнес — то есть «Артистом» и «Чикаго». А если вспомнить, как академики голосовали за «Арго» и «Бердмена» — фильмы о важности Голливуда — то становится понятно, что эти престарелые нарциссы выберут «Ла-Ла Ленд». В конце концов, треть всех членов Академии за свою карьеру была номинирована на «Оскар», но лишь у каждого восьмого есть заветная статуэтка. Учитывая, что средний возраст академиков — 62 года (повторяемся, да!), то легко представить, с какими чувствами они смотрели фильм 32-летнего Дэмиена Шазелла.

Премия BAFTA тоже досталась «Ла Ла Ленду», но ее точность в этом десятилетии — лишь 40%. Гильдия продюсеров присоединилась к оде «Ла-Ла Ленду», а она за последние 10 лет ошибалась лишь дважды. Наконец, у «Ла-Ла Ленда» есть еще и награда от сообщества режиссеров. А оно невероятно прозорливо в угадывании соответствующего «оскара». И совсем запутаем вам головы, продолжив логическую цепочку: за последние 30 лет лучшая режиссура в 22 случаях обеспечила авторам и «оскар» за лучший фильм.

Что говорит сердце?

Казалось бы, награда в кармане, но есть одно «но». За последние 4 года «оскар» за режиссуру трижды уходил не в те же руки, что и «оскар» за лучший фильм. Постановщиков — Энга Ли, Альфонсо Куарона и Алехандо Иньярриту Гонсалеса — награждали за решение сложнейших творческих задач. В то время как лучшими фильмами становились маленькие картины с политическим подтекстом — «Арго», «12 лет рабства» и «В центре внимания». В этом году «Оскар» как никогда демонстративно стоит на страже социальной справедливости, поэтому эскапистский мюзикл может проиграть отличному, но все же ангажированному «Лунному свету» — драме о чернокожем гомосексуалисте. Так сказать, отморозить уши назло Трампу.

На кого ставить?

На «Ла-Ла Ленд». Но немного.