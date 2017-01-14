10 прогнозов за последние 10 лет

СБЫВШИЕСЯ



1.КОСМОС

Доктора Этана Троубриджа уволили из Геологической службы США за то, что он стращал научное сообщество и широкую общественность планетой Нибиру. Даром что холодная, эта планета виделась ученому страшным агрессором. Он был уверен, что она способна выполнять весь комплекс KPI языческих богов — растапливать ледники, вызывать ураганы и штормы, засуху и наводнения. Троубриджа поддержали вездесущие британские ученые, возвестившие о столкновении Нибиру с Землей в апреле 2015 года. Ни один прогноз не оправдался.

2.ВОЙНА

9 марта 2011 года в студии телеканала Fox Business бывший аналитик Goldman Sachs Чарльз Неннер предсказал мировую войну в конце 2012 года. Начал он с совета инвесторам бежать с рынков и избавляться от активов и закончил фразой: «Ну, мне не хотелось бы вгонять вас в депрессию, но я также исследую циклы мира и войны, и это дает мне основания думать, что в конце 2012 года — начале 2013-го будет большая война». Ведущий ток-шоу только и успел сказать: «Вау!» — дальнейших разъяснений не последовало, как и собственно войны.

3.ВЫБОРЫ

За пару дней до президентских выборов в США 2008 года в эфир вышло политическое телешоу McLaughlin Group, в конце которого ведущий спросил, кто станет президентом — Джон Маккейн или Барак Обама. Обама опережал Маккейна в каждом национальном опросе, даже букмекерские конторы ставили на Обаму 7 против 1 на Маккейна. Один из четырех экспертов в студии ответил неопределенно, второй высказался в том смысле, что «кандидаты слишком близки друг к другу, чтобы делать ставки», а третий и вовсе предсказал победу Маккейна с перевесом в пол-очка. Победил Обама.

4.КРИЗИС

Михаил Хазин, хорошо известный своими конспирологическими теориями, в ноябре 2007 года заявлял, что до краха мировой финансовой системы остаются считанные дни. Прогноз Хазина был примечателен не своей неожиданностью — крах американской экономики и мировых финансов, по его мнению, был возможен еще в 1997 году, но степенью конкретики: «считанные дни» звучали как новостная «молния» и бунинские «окаянные дни» одновременно. Литературность конспирологии не смущала ни самого Хазина, ни его аудиторию.

5.ФУТБОЛ

Казахский телеведущий Петр Воликов публично усомнился в том, что Андрей Аршавин, выступающий за «Кайрат», способен забить восемь голов в сезоне. Он заключил с Аршавиным пари: если тот все же забьет восемь мячей, то Воликов побреется налысо. Когда Аршавин забил восемь голов, Воликов назначил футболисту встречу 6 октября 2016 года на городской площади в Алма-Ате, где Аршавин обрил Воликова собственноручно. «Впервые работал с машинкой», — признался Аршавин, после чего принялся раздавать автографы жителям Алма-Аты.

6.ПОГОДА

В 2013 году знаменитый сурок Фил, предсказывающий приход весны, ошибся: вместо предсказанной им ранней весны пол-Америки завалило снегом, а в штате Мичиган снежный покров за сутки вырос на 27 сантиметров. Раздосадованная общественность возмутилась, и прокурор Огайо потребовал наказания для Фила — смертной казни. Филу нашли адвоката, за него вступились поклонники, и сурок уцелел, продолжив каждый год предсказывать погоду и иногда ошибаться. По статистике Фил ошибается примерно в 50% случаев.

7.BREXIT

Мнение, что Великобритания не покинет ЕС по итогам референдума 2016 года, было столь устойчивым и обоснованным, что претендовало на звание консенсус-прогноза. Инвесторы рынка корпоративных облигаций были уверены, что Brexit не состоится. Сходным образом думали букмекеры: некоторым букмекерским конторам даже казалось, что против выхода проголосуют более 80% англичан. Американский профессор из Йеля, мировой специалист по современному национализму, сепаратизму и Восточной Европе Тимоти Шнайдер, не верил в Brexit в интервью. Но поверить пришлось.

8.НЕФТЬ

После кризиса 2008 года, приведшего к снижению цены на нефть с $144 до $33, американский аналитик, основатель Elliott Wave Inc. Роберт Пречтер предположил, что снижение продолжится и нефть будет стоить $10, и даже $4. Он прогнозировал это уже в конце лета 2009 года. Точка зрения Пречтера основывалась на волновой теории Эллиота, описывающей циклическое движение рынков. Теория была сформулирована Ральфом Эллиотом в 30-е годы ХХ века, но Пречтер все равно ошибся: баррель нефти стоил в конце августа 2009 года около $72.

9.ВАКЦИНА ОТ ВИЧ

Профессор Университета Айовы Дон-Пиу Хан сфабриковал данные об эффективности разрабатываемой им вакцины от ВИЧ и спрогнозировал скорое решение проблемы. Еще в 2008-м он заявил об успешных испытаниях на животных. Обман раскрылся спустя несколько лет: Дон-Пиу Хан случайно смешал образцы крови подопытных кроликов и человеческой крови и, не заметив этого, отрапортовал об успехе, а потом, когда обнаружил свою ошибку, решил умолчать о ней и продолжал смешивать кроличью и человеческую кровь, чтобы подтвердить эффективность препарата. Его посадили.

10.КОНЕЦ СВЕТА

В 2011 году американский проповедник из Калифорнии Гарольд Кэмпинг, основываясь на 70-летнем опыте изучения Библии и, что любопытно, математических расчетах, объявил, что 21 мая наступит конец света. Наступить он должен был не для всех: праведники успели бы вознестись на небо, а грешники стали бы жертвами разрушительной стихии, после чего планета была бы полностью уничтожена. Предсказание не сбылось, Кэмпинг слег с инсультом, а потом, придя в себя, подкорректировал прогноз, заявив, что 21 мая наступил не физический, а духовный Судный день.

НЕСБЫВШИЕСЯ



1.ВЫБОРЫ