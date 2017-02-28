Мастриды февраля

Wired

Маленький город в Македонии с населением, едва превышающим 40 000 человек, несколько десятков лет назад был известен как Титов-Велес. Город назвали в честь бывшего президента Югославии Иосипа Броз Тито, поощрявшего местное производство цветастых чайных сервизов. В настоящее время город, который теперь называется просто Велес, обрел мировую известность благодаря действующим здесь интернет-сайтам, публикующим фальшивые новости об американской политике. Занимаются этим несколько местных предприимчивых подростков, по всей видимости, не связанных ни с американскими правыми силами, ни с предполагаемыми сотрудниками российских спецслужб. Они пишут новости-фальшивки, собирающие миллионы просмотров. Wired рассказывает о том, как это все работает и какое влияние, в итоге, оказало на исход президентских выборов в США.

Чтобы предупредить восстание машин, Илон Маск, Стивен Хокинг, а также сотни других исследователей и IT-экспертов подписали список из 23 основных научно-исследовательских и нравственных принципов, которых следует придерживаться при разработке ИИ. В долгосрочной перспективе это обеспечит ее безопасное и продуктивное совершенствование.

The New York Times

The New York Times для гиков и урабнистов: подробное описание того, каким образом самый расточительный мегаполис в мире получает достаточное количество энергии для беспрерывного функционирования. На сегодняшний день вполне реально зарядить телефон от Ниагарского водопада или включить свет в комнате благодаря ближайшему ветропарку. В статье - описание действующих систем, наглядные иллюстрации, а также картина индустриальной мощи одного из мировых центров во всей своей красе.

The Atlantic

В ближайшие десятилетия, по утверждениям автора, искусственный интеллект вытеснит человека из многих сфер профессиональной деятельности. При этом он будет все теснее взаимодействовать с нами, взяв на себя решение бытовых проблем и расширение наших когнитивных способностей. The Atlantic решил разобраться, какую роль в этих грядущих изменениях будут играть виртуальные помощники. Как именно они повлияют на образ мышления людей, на творчество, отношения и оптимизацию рабочего и свободного времени.

Невероятно красивое повествование от Aeon о том, насколько тесно взаимосвязаны между собой музыка и математика, о возможности находить красоту в элементарных вещах, понимать формирование натуралистических закономерностей, а также наглядное представление того, что даже химические реакции, морская флора, полет птиц и многое другое - лишь часть из великого множества математических игр, которые затеяла природа.

New Republic

Увеличение продолжительности жизни, а в перспективе и ее продление на неопределенно долгий срок является первостепенной задачей для людей, которые называют себя экстропианцами. New Republic объясняет, кто это такие. А также - почему идеи цифрового и криогенного бессмертия и их воплощение (например, криоконсервация), набирают все большую популярность. И стоит ли человечеству так уж торопиться с вступлением в эпоху трансгуманизма.