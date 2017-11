Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены, передает пресс-служба королевской семьи в официальном аккаунте в Twitter. Помолвка состоялась ранее в ноябре, о чем принц Гарри уведомил королеву и других членов семьи. Сообщается, что Елизавета и ее муж Филипп восприняли новость «с восторгом».

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf