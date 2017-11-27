Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены, передает пресс-служба королевской семьи в официальном аккаунте в Twitter. Помолвка состоялась ранее в ноябре, о чем принц Гарри уведомил королеву и других членов семьи. Сообщается, что Елизавета и ее муж Филипп восприняли новость «с восторгом».

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017

«Мы очень рады за Гарри и Меган. Было замечательно узнать Меган поближе и видеть, как они с Гарри счастливы вместе», - заявили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Родители невесты также пожелали паре «счастливой жизни» в официальном заявлении, опубликованном королевской пресс-службой.

Свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл запланирована на весну 2018 года. Пара будет жить в Кенсингтонском дворце.

Слухи об отношениях пары появились в июле 2016 года. Месяц спустя принц Гарри подтвердил отношения с американской актрисой, прославившейся ролью Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры».

С 2011 года Меган Маркл была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Их брак распался в 2013 году.