Скажите, как его зовут

Сергей Светлаков: Это точно про Сашу (Цекало. – Esquire).
Иван Ургант: Я думаю, что это про Захарченко был материал.
Светлаков: Это точно про обналичку.
Александр Цекало: Может, букву «г» потеряли? «Нагл, да удал»?
Гарик Мартиросян: А может, тогда «Нал, да удрал»? Там вот такая опечатка?
Ургант: А может, «Нал, да удав»? Это знаменитый номер, в котором за наличные деньги удава показывают.
Мартиросян: А может, Налдо, бразильский футболист? «Налдо уда» – знаменитая бразильская песня? (Поет протяжно) Наал-до-удаа...
Ургант: Вот так в Esquire и запишите.
на самом деле: исследование о бесполезности наличных денег (Esquire No 128, ноябрь 2016)
Мартиросян: Вань, эта новость исключительно про тебя.
Ургант: Не про меня эта новость, а про Ясира Арафата. И это знаменитый случай, когда ему подарили пластилин в виде Палестины. И он начал лепить из того, что было.
Светлаков: И он делил ее.
Цекало: А может, наоборот, это какой-то израильский деятель лепил из Палестины что-то.
Ургант: Я в это не верю – чтобы Израиль лепил что-то из Палестины.
Цекало: Игровой набор Нетаньяху, нет?
на самом деле: схема устройства Ближнего Востока (Esquire No 102, сентябрь 2014)
Светлаков: Это программа, которую Кудрин ведет.
Цекало: Колыбельная на РБК.
Светлаков: И Кудрин как раз со Степашиным...
Ургант: И Набиуллиной. С куклами Степашина и Набиуллиной!
Светлаков: По вечерам всех, кто не заплатил налоги, успокаивают.
Цекало: И иногда из-за стола Голодец появляется.
Мартиросян: Я хочу сказать, что я полностью не со- гласен с вами.
на самом деле: текст о непогашенных кредитах (Esquire №111, июнь 2005)
Ургант: «Тужили два товарища» – это про первые 10 лет группы «Чай вдвоем». Потому что, во-первых, их голос шел от сильной натуги.
Цекало: Но Smash больше тужили.
Светлаков: Либо это может быть статья про легализацию однополых браков. Вот они тужили, а сейчас уже разрешили.
Мартиросян: Если бы на конце была буква «с» с мягким знаком, «тужились два товарища», тогда ты был бы прав. Но не сейчас.
на самом деле: материал о преодолении юношеской депрессии (Esquire №100, июнь 2014)
Ургант: Интересный заголовок, один из лучших заголовков Esquire.
Светлаков: Он цитирует фразу всемирно известной в нашей стране певицы.
Цекало: Это интервью с офтальмологом, наверное.
Мартиросян: Может, это гипнотизер какой-то, ребята?
Светлаков: На самом деле, это просто Ветлицкая возвращается.
Цекало: К Сташевскому.
Светлаков: Обратно? «Забери мой паспорт, но главное – корми»?
Мартиросян: Вы знаете, в нашей программе есть такие моменты, когда кто-то шутит несмешно и тут же уходит.
на самом деле: колонка Уилла Селфа об органе зрения (Esquire №131, март 2017)
Цекало: Это про какую-то промышленность.
Ургант: Все очень просто, друзья. Это текст про отечественные дроны, которые выпускаются под маркой «Мечта». И если они залетают на участки, где появление дронов нежелательно, то их сбивают.
Светлаков: Нет, «Мечты сбиваются» – это про кондитерскую «Пушкин» на Тверском бульваре. Слоган!
Мартиросян: Нет, Сереж, там опять не хватает буквы «в»: «Мечты взбиваются».
на самом деле: текст о противодействии беспилотникам (Esquire №92, октябрь 2013)
Цекало: Тут ошибка, я думаю.
Мартиросян: Груздь-доска?
Цекало: Грудь-доска!
Светлаков: Тогда в этом случае «грусть» и «грудь» – синонимы.
Ургант: Очень интересно! Хорошо, идем дальше.
на самом деле: текст о «Кировлесе» (Esquire №91, сентябрь 2013)
Eргант: Это опять неправильно написано. Содом с мирамистином! Вот это известно: это Нагиев рекламирует.
Cветлаков: Мезонин – это новая добавка в мирамистин.
Ургант: Помните, чем заканчивался у Чехова «Дом с мезонином»? «Мисюсь, ты где?» Так вот, когда содом с мезонином, Мисюся отвечает, где она.
на самом деле: материал с декорациями к порнографическим фильмам (Esquire №86, март 2013)
Ургант: Пускай на вопрос по поводу этого заголовка отвечает тот, кто в данный момент ее справляет. Сергей?
Светлаков: (Смеется.)
на самом деле: текст о том, как дети представляют себе бедность (Esquire №83, декабрь 2012)
Ургант: Это сто процентов что-то.
Цекало: Про мебель Путина.
Светлаков: Про Белоруссию!
Ургант: Конечно, про Белоруссию.
Мартиросян: Нет, ребята, вы ошибаетесь. Это статья про Куклачева.
Ургант: Это статься про Куклачева! На кошачьих черепах его трон знаменитый, и он на нем сидит. Ты знаешь, что в Game of Thrones – это же он.
Светлаков: Бегает.
на самом деле: письмо главного редактора о Тогбуи Нгорифия Сефас Кози Бансе (Esquire №85, февраль 2013)
Цекало: Название очень веселое – Esquire глумится!
Светлаков: Мы надеемся, что это просто про рыбалку и досуг.
Мартиросян: Перепечатка басни Крылова «Лебедь, рак и щука».
на самом деле: текстовая документация всех стадий заболевания (Esqure №84, январь 2013)
Ургант (обращаясь к Цекало): Саша?
Цекало: Да тут опять ошибка.
Светлаков: Да нет, это про тебя Esquire писал.
Мартиросян: Эта статья связана с легализацией наркотиков.
Светлаков: Это про Киркорова. У него же проблема роста. Он все время растет и к 2047 году будет уже 3 метра 12 сантиметров. Будет калачиком спать на самом большом кинг-сайзе.
на самом деле: материал о пищевой промышленности Нидерландов (Esquire №95, январь 2014)
Ургант: Это еще интереснее. Какая-то статья про Ямайский народный театр.
Светлаков: Так же в Голландии написано везде.
Мартиросян: Это такой феномен, когда дрова заканчиваются в камине и ты разжигаешь уже романом Толстого «Война и мир».
Ургант (обращаясь к мартиросяну): Съешь-ка курабье, mon ami!
на самом деле: фотоистория о продавцах табака (Esquire №77, май 2012)
Ургант: Какие веселые заголовки!
Светлаков: Ну, это стриптиз-номер такой есть. Его показывает муж Наташи Королевой Тарзан. Он выходит с каской, и в нее аккуратно сложен...
Ургант: Так, понятно!
на самом деле: материал о сотрудниках ОМОНа, пострадавших во время митинга 6 мая 2012 года (Esquire №82, ноябрь 2012)
Ургант: Имеется в виду, конечно, выражение «Брюки превращаются». Вот кто этот жонглер сласными, который так – шмак, и все? Может быть, Шмаков?
на самом деле: текст о секретах мастерства фокусника (Esquire N№78, июнь 2012)
Цекало: Это текст о маньяке-кинологе.
Ургант: Нет, вовсе не об этом. Это новогоднее что-то. Видимо, про елку.
Светлаков: Ну да, как нарядить собаками елку.
Ургант: Как в театре Куклачева.
на самом деле: текст о собаках-спасателях (Esquire №80, сентябрь 2012)
Ургант: Эта партия давно уже зарегистрирована.
Светлаков: Она пока мало набирает, правда.
Ургант: А ей и не надо много набирать.
Цекало: В ней же одни животные сидят – ехидны. светлаков: Сколько бы она ни набрала, они всегда ехидно хихикают.
Ургант: Сколько бы она ни набрала, председатель этой партии Тигран Кеосаян замечательно ведет свою программу.
на самом деле: текст Линор Горалик о судьбах родины (Esquire №76, апрель 2012)
Ургант: Это наколка Дмитрия Медведева.
Цекало: Или это главный редактор перед уходом из журнала придумал.
Мартиросян: Это слепой оператор, который работа- ет у Познера.
на самом деле: текст о заключенных, получивших третий срок (Esquire No 75, март 2012) ≠