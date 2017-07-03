В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль «БеспринцЫпные чтения»

Публичные чтения доросли до формата городского фестиваля: 16 июля «БеспринцЫпные чтения» пройдут в саду «Эрмитаж». Идея фестиваля принадлежит Александру Цыпкину, Александру Маленкову и Александру Снегиреву – их авторский проект направлен на популяризацию современной литературы. Организаторы обещают не ставить перед участниками никаких принципов и ограничений.

Первое выступление в рамках проекта состоялось в ноябре 2015 года. Актеры театра и кино, теле- и радиоведущие читали сатирически-лирические рассказы писателя Александра Цыпкина, автора бестселлера «Женщины непреклонного возраста». Чтения прошли в Москве, Петербурге, Лондоне, Париже, Сингапуре и Риге.

16 июля гостей сада «Эрмитаж» ждут выступления писателей и актеров, встречи с авторами и специальные мероприятия.

– Фестиваль откроется в 12.00 чтениями для детей. В зоне библиотеки в рамках программы «Чтения для самых маленьких» выступят Николай Дроздов, Катерина Шпица, Дмитрий Чеботарев и Наталья Чистякова - Ионова.

– В 15.00 с читателями встретятся писатели Александр Маленков, Александр Снегирев и Александр Цыпкин, Мария Трауб. Место проведения – зона библиотеки.

– Завершится фестиваль в 19.00 гала-концертом на летней сцене парка. Зрителей ждут яркие прочтения в исполнении Катерины Шпица, Дмитрия Чеботарева, Полины Максимовой и Максима Матвеева.

Кроме того, свои новые произведения прочтут авторы проекта.

Билеты на фестиваль можно приобрести здесь.