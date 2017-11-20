Елизавета II и принц Филипп отпраздновали платиновую свадьбу

Герцог Эдинбургский принц Филипп и королева Великобритании Елизавета II отпраздновали 70 лет со дня бракосочетания — платиновую свадьбу. Никому из предшественников нынешней королевы не доводилось отмечать такой значительный юбилей.

За месяц до торжественной даты представители Букингемского дворца объявили, что никакого торжества в честь Ее Величества и Его Высочества не намечается. 91-летняя Елизавета и 96-летний Филипп намеревались весь день провести в Виндзорском замке. Впрочем, за несколько дней до юбилея телеканал Sky News сообщил, что королевская чета все-таки устроит небольшой праздник для самых близких друзей семьи. В день торжества в честь королевы и принца зазвонили колокола Вестминстерского аббатства, в котором ровно 70 лет назад состоялось бракосочетание.

В этот же день Букингемский дворец опубликовал официальную фотографию Елизаветы и Филиппа, приуроченную к их платиновой свадьбе. Запечатлел супругов известный британский фотограф-портретист Мэтт Холиоук за несколько недель до торжества.