Radiohead представили один из трех неизданных треков

Песня I Promise и еще два неизданных трека – Man of War и Lift – войдут в специальное переиздание, приуроченное к 20-летию альбома OK Computer. Релиз под названием OKNOTOK выйдет 23 июня .

Премьера неизданного трека состоялась в эфире радиостанции BBC в программе 6 Music Recommends (послушать в студийной записи его можно там же). Ее ведущий Стив Ламак, ссылаясь на близкий к группе источник, рассказал, что I Promise была записана в 1996 году во время работы над OK Computer и многие годы считалась потерянной.

Живое исполнение песни в Мансфилде (США) в 1996 году.