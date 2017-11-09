Rag & Bone представили коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

Американский бренд Rag & Bone выпустит капсульную коллекцию по мотивам фильма «Звездные войны».

Нет, это не копия костюмов имперских штурмовиков или Дарта Вейдера. Дизайнеры марки вдохновлялись общей атмосферой саги и космическими атрибутами и интерпретировали их на современный лад. В коллекцию, которую представят ограниченным тиражом к выходу нового фильма «Звездные войны: последние джедаи», войдут свитшоты oversize, футболки с контрастными принтами, брюки с накладными карманами, объемные куртки и черно-белые кеды.

Rag & Bone выпустит коллекцию ограниченным тиражом – каждая модель будет выпущена всего в 100 экземплярах. Вещи поступят в продажу на следующий день после премьеры фильма, 15 декабря.