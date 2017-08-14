Авдотья Смирнова, Сергей Шнуров, Юрий Дудь и другие – о баттле Оксимирона и Гнойного

Второй день в российском интернете обсуждают баттл Оксимирона и Гнойного – самый ожидаемый поединок года. Встреча соперников закончилась со счетом 0:5 в пользу Гнойного, который выступал под псевдонимом Слава КПСС. Баттл за сутки собрал более 10 миллионов просмотров и, по данным СМИ, принес огранизаторам до пяти миллионов рублей.

Авдотья Смирнова

«С утра спорили. Довольно быстро выяснили, что я изначально была за Славу, потому что для меня Мирон слишком хороший. Прямо вот соевое мясо, интеллигент-жоп(п)а-через-два-п-пишет. Я люблю Гумилева, но он бы ещё Трамвай прочёл, ей Богу. Слава в этом смысле, конечно, с удовольствием надел ему перчатку с левого яйца на правое.

А Толе (Анатолий Чубайс. – Esquire) нравится Слава, но симпатизирует он Мирону. (Хотя, когда мы пару месяцев назад пытались путешествовать под Мирона, кончилось всё равно Кастой, потому что таки четырехглавый орёт.)

Так бы и поубивали друг друга панки с романтиками, если б были помоложе: под вечер старосветскими помещиками вслух читали «Лукрецию без Тарквиния».

Сергей Шнуров, музыкант:

Смятение царит в народе.

Процессы делают эксцесс.

Ушёл Малахов. Или вроде?

А Вячеслав КПСС,

С трона сместил Оксимирона.

Антон Долин, кинокритик:

Михаил Ходорковский, экс-глава ЮКОСа

Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru

Александр Сысоев, директор по маркетингу Афиша-Рестораны в Rambler&Co

Дмитрий Маликов, музыкант:

Маргинал Слава КПСС победил эстета Oxxxymiron.

О,времена,о нравы!

А судьи кто?

Да только народ им судья.. — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) August 14, 2017

Михаил Идов, писатель, журналист: