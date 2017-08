Авдотья Смирнова, Сергей Шнуров, Юрий Дудь и другие – о баттле Оксимирона и Гнойного

Смятение царит в народе. Процессы делают эксцесс. Ушёл Малахов. Или вроде? А Вячеслав КПСС, С трона сместил Оксимирона. И шум стоял, летели перья. Лежат бесхозные короны! Без управления империи Остались. И народ поник. Кого же звать теперь на царство? Ебучий случай - озорник, Опять возник не без коварства. Повержен вождь, сбежал отряд. А людям предстоят мытарства, В империях - "Пусть говорят", Все говорят, - кого на царство? А у меня стынет водяра, Тягучая она, пока густая. За симулякры Бодрийяра, Я выпью, книжечку листая.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Aug 14, 2017 at 5:54am PDT