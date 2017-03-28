Азбука рейвера

А

Арма17 – одно из главных московских техно-объединений. Мероприятия «Армы» проходят не только на столичных площадках, но также в Нью-Йорке, Берлине, Бухаресте, Барселоне и Риме.

Б

Бойлер – закрытые вечеринки Boiler Room, «Uber в мире музыки». Проходят всегда на разных площадках, часто - организованных специально по случаю, например, в старинном особняке. За ходом вечеринки всегда можно наблюдать с помощью прямой интернет-трансляции.

В

Виллалобос, Рикардо – уроженец Чили, переехавший в Берлин. Диджей, особенно полюбившийся московской публике.

Г

«Гагарин-пати» – первый фестиваль танцевальной музыки в СССР, отправная точка советского и российского рейва. Прошел за несколько дней до развала Союза в 1991 году.

Д

Drexciya – дуэт из Детройта, заработавший статус легендарного в середине девяностых. Сегодня их редкие пластинки – желанная находка для любого ценителя электронной музыки.

З

«Зодиак» – одна из первых экспериментальных советских групп, исполнявших электронную музыку. Дебютный альбом “Disco Alliance” был выпущен в 1980 году.

И

“Иван, давай, открой коробку” – так называется композиция с последнего альбома Филиппа Горбачева, который московская публика должна была впервые услышать на несостоявшемся фестивале Outline 2016.

К

Кравиц, Нина – уполномоченный представитель русской школы рейва за рубежом, основательница лейблов «Трип» и Galaxiid.

Л

Лайв – живое выступление музыканта.

М

«Маски-шоу» – выражение, обозначающее прибытие на вечеринку сотрудников полиции в масках, скрывающих лица.

Н

«Наука и Искусство» – долгожитель среди независимых московских клубов. Дом главного отечественного лейбла, представляющего русское звучание на западе, «ГОСТ Звук».

О

Outline – московский фестиваль электронной музыки и современного искусства, невольно ставший символом борьбы контролирующих органов власти и рейверов. Мероприятие, заработавшее хорошую репутацию у профильных западных изданий, летом 2016 года было отменено за несколько часов до начала.

П

Первый – считается, что именно эта композиция была первым техно-треком.

Р

«Рабица» – один из главных проповедников рейва на клубной сцене Москвы.

Т

«Тоннель» – легендарный клуб Санкт-Петербурга, работавший на территории бывшего бомбоубежища с 1993 по 2011 год. Сейчас здание частично затоплено.

Ф

Фонтанка, 145 – подпольное место силы Санкт-Петербурга конца восьмидесятых, где зарождалось отечественное рейв-движение.

Х

Хуан Аткинс – участник Белвиллской троицы, именно этот человек ответственен за написание первой техно-пластинки – Model 500 - NO UFO'S в 1985 году.

Ч

Чиллаут – зона на вечеринке, в которой посетители мероприятия могут отдохнуть от танца.

Я

«Я – твой слуга, я – твой работник» – строчка из композиции Die Roboter группы Kraftwerk.