Вышел первый трейлер «За пропастью во ржи» о Джероме Сэлинджере

Картина «За пропастью во ржи» (оригинальное название Rebel in the Rye – «Бунтарь во ржи») расскажет о молодых годах писателя. В центре внимания Вторая мировая война, романтические отношения Сэлинджера и создание его дебютного романа – «Над пропастью во ржи».

Режиссер фильма, Денни Стронг («Голодные игры»), анонсировал идею создания байопика о писателе еще в 2014 году. Он написал сценарий самостоятельно, опираясь на книгу Кеннета Славенски «Дж. Д. Сэлинджер. Идя через рожь».

Главную роль исполнит актер Николас Холт, известный по роли Зверя из «Людей Икс» и Тони из «Молокососов». В фильме также снимутся Кевин Спейси, Сара Полсон и Зои Дойч.

Премьера ленты в России намечена на 23 ноября.