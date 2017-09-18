Посмотрите на Дженнифер Лоуренс в роли русской шпионки-соблазнительницы

Режиссер Френсис Лоренс (трилогия «Голодные игры», «Воды слонам!», «Я – легенда») взялся экранизировать бестселлер Джейсона Мэттьюс «Красный воробей». Роман (равно как и фильм) рассказывает об офицере российской разведке Доминике Егоровой (Дженнифер Лоуренс). Помимо прочих навыков Егорова обладает способностью соблазнять своих жертв – очевидно, чтобы жестоко с ними впоследствии расправляться. В других ролях в фильме снялись Джереми Айронс («Внутренняя империя», «Высотка»), Киаран Хайдс («Игра престолов», «Лига справедливости») и другие.

Выход фильма в американский прокат запланирован на 2 марта 2018 года.