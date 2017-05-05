10 знаменитых актеров, которые отказались от культовых ролей

УИЛЛ СМИТ – НЕО («Матрица»)
Год: 1999
В итоге сыграл в фильме: «Дикий, дикий Запад»
Роль досталась Киану Ривзу
ХЬЮ ДЖЕКМАН – ДЖЕЙМС БОНД («Казино Рояль»)
Год: 2006
В итоге сыграл в фильме: «Престиж»
Роль досталась Дэниэлу Крейгу
ДЖЕК НИКОЛСОН – МАЙКЛ КОРЛЕОНЕ («Крестный отец»)
Год: 1972
В итоге сыграл в фильме: «Садовый король»
Роль досталась Аль Пачино
ТОМ КРУЗ – РЕН МАККОРМАК («Свободные»)
Год: 1984
В итоге сыграл в фильме: «Легенда»
Роль досталась Кевину Бейкону
ДЖОН ТРАВОЛТА – ФОРРЕСТ («Форрест Гамп»)
Год: 1994
В итоге сыграл в фильме: «Криминальное чтиво»
Роль досталась Тому Хэнксу
МЭТТЬЮ БРОДЕРИК – УОЛТЕР УАЙТ («Во все тяжкие»)
Год: 2008
В итоге сыграл в фильме: «В одно ухо влетело»
Роль досталась Брайану Крэнстону
ДЖОННИ ДЕПП – ФЕРРИС («Выходной день Ферриса Бьюллера»)
Год: 1986
В итоге сыграл в фильме: «Взвод»
Роль досталась Мэттью Бродерику
ДЖИМ КЕРРИ – ЭДВАРД («Эдвард Руки-ножницы»)
Год: 1990
В итоге сыграл в фильме: «Нервы на пределе»
Роль досталась Джонни Деппу
ПАМЕЛА АНДЕРСОН – СКАЛЛИ («Секретные материалы»)
Год: 1998
В итоге сыграла в сериале: V.I.P.
Роль досталась Джиллиан Андерсон
ХАРРИСОН ФОРД – ОСКАР ШИНДЛЕР («Список Шиндлера»)
Год: 1993
В итоге сыграла в сериале: «Беглец»
Роль досталась Лиаму Нисону
Оригинал статьи опубликован в американском Esquire.