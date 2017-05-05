Истории|Кино

10 знаменитых актеров, которые отказались от культовых ролей

УИЛЛ СМИТ – НЕО («Матрица»)

Год: 1999

В итоге сыграл в фильме: «Дикий, дикий Запад»

Роль досталась Киану Ривзу

ХЬЮ ДЖЕКМАН – ДЖЕЙМС БОНД («Казино Рояль»)

Год: 2006

В итоге сыграл в фильме: «Престиж»

Роль досталась Дэниэлу Крейгу

ДЖЕК НИКОЛСОН – МАЙКЛ КОРЛЕОНЕ («Крестный отец»)

Год: 1972

В итоге сыграл в фильме: «Садовый король»

Роль досталась Аль Пачино

ТОМ КРУЗ – РЕН МАККОРМАК («Свободные»)

Год: 1984

В итоге сыграл в фильме: «Легенда»

Роль досталась Кевину Бейкону

ДЖОН ТРАВОЛТА – ФОРРЕСТ («Форрест Гамп»)

Год: 1994

В итоге сыграл в фильме: «Криминальное чтиво»

Роль досталась Тому Хэнксу

МЭТТЬЮ БРОДЕРИК – УОЛТЕР УАЙТ («Во все тяжкие»)

Год: 2008

В итоге сыграл в фильме: «В одно ухо влетело»

Роль досталась Брайану Крэнстону

ДЖОННИ ДЕПП – ФЕРРИС («Выходной день Ферриса Бьюллера»)

Год: 1986

В итоге сыграл в фильме: «Взвод»

Роль досталась Мэттью Бродерику

ДЖИМ КЕРРИ – ЭДВАРД («Эдвард Руки-ножницы»)

Год: 1990

В итоге сыграл в фильме: «Нервы на пределе»

Роль досталась Джонни Деппу

ПАМЕЛА АНДЕРСОН – СКАЛЛИ («Секретные материалы»)

Год: 1998

В итоге сыграла в сериале: V.I.P.

Роль досталась Джиллиан Андерсон

ХАРРИСОН ФОРД – ОСКАР ШИНДЛЕР («Список Шиндлера»)

Год: 1993

В итоге сыграла в сериале: «Беглец»

Роль досталась Лиаму Нисону

Оригинал статьи опубликован в американском Esquire.

ТекстНик Поуп (Nick Pope)
Ник Поуп (Nick Pope)
ФотографииGetty Images
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