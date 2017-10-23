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Как Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли троллят друг друга

Это похоже на отошения мечты.

На днях в сети появились фотографии Блейк Лайвли со съемок триллера Риды Морано «Секция ритма», на которых актрису, одетую в мешковатую куртку и грязные спортивные брюки, практически не узнать.

Райан Рейнольдс решил пошутить над супругой и выложил снимки у себя в инстаграме с хэштегом #безфильтров.

#nofilter

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Лайвли отреагировала на троллинг с юмором, оставив комментарий: «Только лучшее для «Самого сексуального мужчины» 2010 года» (премия, вручаемая журналом People, которую Рейнольдс получил в 2010 году. – Esquire)

Актеры регулярно подкалывают друг друга. В конце октября Лайвли подзравила мужа с днем рождения фотографией Райана Гослинга – она выложила в инстаграм совместный снимок двух актеров, обрезав своего мужа. Подпись гласит: «С днем рождения, малыш».

Happy Birthday, baby.

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Это было ответным троллингом на шутку Рейнольдса, который поздравил Лайвли с днем рождения аналогичным образом – обрезав ее на совместном снимке.

Блейк Лайвли сыграет в «Секции ритма» Стефани Патрик — девушку, которая лишилась семьи из-за авиакатастрофы. Ее партнером в фильме выступит Джуд Лоу.

ФотографияGetty Images
editor-zhanel
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