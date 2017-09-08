На Флориду обрушился ураган Ирма. Что в это время делал Ричард Брэнсон

Один из самых богатых людей Великобритании с состоянием в 5 миллиардов долларов, основатель корпорации Virgin Group отказался эвакуироваться с личного острова Necker Island на Карибах, когда там свирепствовал ураган Ирма. Ричард Брэнсон не счел это причиной для отъезда и решил переждать шторм вместе с семьей в бетонном винном погребе своего дома Great House. Снимком временного укрытия он поделился в своем твиттере.

I haven't had a sleepover quite like this since I was a kid. Wonderful team here on Necker all well https://t.co/tF84SPx7aB #Irma pic.twitter.com/DnnfUaeXhd — Richard Branson (@richardbranson) September 6, 2017

«С детства не устраивал таких ночевок. Потрясающая команда на Necker, все отлично», – подписал он, добавив, что, кажется, по окончании урагана запасы вина в его погребе значительно уменьшатся.

После стихийного бедствия Брэнсон сообщил, что остров и окрестности разрушены. «Мы до сих пор оцениваем ущерб, но уничтожены целые дома, деревья», – написал миллиардер, выразив соболезнования пострадавшим семьям.

Necker & whole area completely devastated. Thoughts with everyone affected by Hurricane #Irma. Thanks for support https://t.co/0ji8qCZR6K pic.twitter.com/47BDKyrjvK — Richard Branson (@richardbranson) September 7, 2017

Ирма – уже четвертый угаран, который обрушился на остров бизнесмена за последние 30 лет.

Ричард Брэнсон известен своими экстравагантными, а иногда просто сумасшедшими поступками. Например, на презентацию салона для новобрачных Virgin Bride он явился в свадебном платье и при полном макияже.