Инстаграм дня: загадочные городские пейзажи в объективе Ричарда Кочи Эрнандеса

Ричард Кочи Эрнандес снимает в основном на свой iPhone. Его снимки печатают престижные издания: New York Times, Wired, New Yorker, Time, Newsweek, Los Angeles Times, и другие. Ричард Эрнандес отдает предпочтение в основном черно-белым фотографиям: работая со светом и тенью он умело передает атмосферу загадочной городской жизни. Фотограф использует неожиданные приемы для создания композиционных форм в своих работах. Он является обладателем премии Emmy в номинации «Производство видео и мультимедиа». С 2011 года Эрнандес работает доцентом кафедры в Высшей школе Калифорнийского университета журналистики в Беркли.