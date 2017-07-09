Рианна рассказала о своей роли в новом фильме Люка Бессона

«Она работает в кабаре, она должна выступать, и единственное, что дает ей ощущение свободы – это танец, – рассказала Рианна о своей героине, танцовщице по имени Баббл, – Шоу – это ее стихия. Она выступает, несмотря ни на что, делая людей счастливыми. Она артистка».

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Июл 9 2017 в 10:19 PDT

Певица принимает участие в съемках фантастического фильма «Валериан и город тысячи планет» режиссера Люка Бессона (в свое время подарившего зрителям «Пятый элемент»). Это адаптация французских фантастических комиксов Valérian et Laureline, издававшихся с 1967 по 2010 год. Фильм расскажет о приключениях специальных агентов на планете Альфа, на которой как раз и проживает героиня Рианны. Кроме нее в ленте сыграют Клайв Оуэн, Дейн Дехан, Итан Хоук и Кара Делевинь.

Люк Бессон объявил о том, что Риана присоединилась к съемкам в октябре 2015 года в своем Instagram. Режиссер добавил, что ей отведена большая роль.

«Он объяснил мне весь мир фильма, характер и видение моей героини, Баббл, – артистка говорит о своей работе с режиссером, – Мне это нравится. Научно-фантастические фильмы – это всегда захватывающе».

«Валериан и город тысячи планет» выйдет в российский прокат 10 августа.