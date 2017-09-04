Ройзман и Поклонская вступили в перепалку из-за «Матильды»

В понедельник 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов протаранил здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, а затем устроил поджог.
Следствие пока не раскрывает его мотивов. Мэр города Евгений Ройзман заявил, что причиной мог стать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Он написал об этом в своем твиттере и передал «привет» депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая активно выступает за запрет фильма, считая его оскорбляющим чувства верующих.
Похоже, что поджог ККТ Космос в Екб все-таки из-за Матильды. Донагнетались.Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) September 4, 2017
Поклонская ответила Ройзману, обвинив его в «отсутствии должной реакции на нарушение закона» и «оскорблении религиозных чувств» жителей города. «Это недопустимо для руководителей такого уровня, равно как и передача мне "приветов" через социальные сети», – подытожила депутат.
Отсутствие должной реакции чиновников на нарушение закона ведет к дальнейшим провокациям и нагнетанию обстановки.— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017
Эти провокации бросают тень на верующих людей, которые в соответствии с законом просят защитить их права.— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017
При этом, руководитель города, который наверное забыл, что отвечает за антитеррористическую безопасность— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017
— вместо того, чтобы слышать своих избирателей и действовать в их интересах, допускает нелицеприятные высказывания в их адрес,— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017
обзывая "православными фанатами", чем задевает религиозные чувства православных людей.— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017
Это недопустимо для руководителей такого уровня, равно как и передача мне "приветов" через социальные сети.— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017
Терактом случившееся в Екатеринбурге считает и режиссер Алексей Учитель, чью студию за несколько дней до этого неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью. Он прямо обвинил Поклонскую в поддержке «террористических организаций».