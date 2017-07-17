Роналду против Месси – самое яркое футбольное противостояние начала XXI века

Три награды от BUD Alcohol Free — Man of the Match в четырех матчах на Кубке Конфедераций венчают феноменальный сезон португальской легенды, переживающей второй расцвет уже в ветеранском возрасте.

Ы этом году Роналду исполнилось тридцать два, а Месси – тридцать. По футбольным меркам оба уже в возрасте, а значит, уже можно подводить итог под их увлекательным личным противостоянием. Этим негласным, но вполне реальным соперничеством запомнится футбол первых десятилетий XXI века.

Еще в начале 2016-го можно было сказать, что у Месси явное преимущество – больше «Золотых мячей» (пять против четырех), больше побед в лигах (восемь против пяти).

Однако сезон-2016/17 Роналду провел просто великолепно. Его «Реал» сокрушил всех, что в чемпионате Испании, что в Европе. Даже по количеству хет-триков в Лиге чемпионов Роналду в этом году догнал аргентинца — теперь у них таких по семь (это достижение вряд ли кто-то повторит).

До недавнего времени и Португалия, и Аргентина были сборными одной звезды. У таких команд, как правило, небольшие шансы на успех. Дело в том, что у игроков сборных низкий уровень сыгранности – они собираются за считанные дни, максимум за недели до матчей.

Но Роналду повезло: под занавес его карьеры в Португалии появилось новое поколение невероятно сильных игроков — взрывной нападающий Андре Сильва, сверхскоростной вингер Желсон Мартинс, цепкий опорный хав Вильям Карвалью, креативный центральный полузащитник Андре Гомеш, неутомимый правый защитник Седрик Соареш. С ними Роналду в прошлом году неожиданно для всех выиграл чемпионат Европы.

И Кубок Конфедераций стал изящным тому напоминанием: на поле Криштиану все еще умеет работать. У него великолепный дриблинг, несмотря на солидный возраст, все еще завидная скорость, с годами он научился вовремя расставаться с мячом, отменно бьет как обеими ногами, так и головой.

Гениальный голевой пас в матче с Мексикой принес ему первую награду в голосовании за лучшего игрока матча от BUD Alcohol Free. Точный удар головой на восьмой минуте матча против России — второй трофей BUD Alcohol Free Man of the Match, который Роналду получал из рук режиссера Федора Бондарчука. «Я, как кинематографист, не понаслышке знаю, насколько ценен приз зрительских симпатий, и понимаю, сколько сил тебе пришлось отдать», – сказал он в рамках церемонии награждения.

Однако вклад Роналду в разнос Новой Зеландии (4:0) оказался скромным: он лишь реализовал 11-метровый, но фанаты снова выбрали его лучшим. Третью награду ему вручал ветеран «Зенита», вратарь Вячеслав Малафеев. В этом году впервые болельщикам в голосовании за лучшего игрока матча ассистировал специально разработанный для Кубка конфедераций чат-бот BUD AF в «Фейсбуке», «ВКонтакте». Помимо этого традиционно свой голос можно было отдать на официальном сайте спонсора bud-match.com и fifa.com.

Несмотря на усилия Роналду, Португалия в финал не вышла, уступив по пенальти сборной Чили.

Месси тоже не не повезло. В составе сборной Аргентины есть несколько ярчайших нападающих, которые умеют плюс-минус то же, что он (Агуэро, Игуаин, ди Мария, Икарди, Дибала). Но шесть форвардов одновременно на поле не выпустишь! При этом на других позициях — серьезный недостаток классных исполнителей. В результате Аргентина едва влачится на четвертом месте в отборочном турнире к Чемпионату мира и может вообще не приехать в Россию через год.

Между тем, в жизни обоих футболистов появляется все больше поводов думать не о спорте. Роналду не принял участие в матче за третье место Кубка Конфедераций против Мексики потому, что дома его ждали рожденные от суррогатной матери близнецы. А Месси в этот период женился на подруге детства Антонелле Рокуццо (у пары уже двое совместных детей).

Учитывая все это, можно предположить, что Чемпионат мира 2018 года останется последним шансом Месси сравнять счет в негласном споре с Роналду.

Сумеет ли он сделать это? Узнаем через год в России.