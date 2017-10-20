Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

Гендиректор Роскино, телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала The Hollywood Reporter о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна.

Она познакомилась с продюсером в 2003 году на Берлинском кинофестивале. Встреча состоялась в отеле во время интервью с Джорджем Клуни для Первого канала (Вайнштейн продюсировал режиссерский дебют Клуни «Признания опасного человека». – Esquire). После интервью Вайнштейн предложил ей пообедать у себя в номере и отметил, что обожает русскую культуру, особенно Чехова, и что его предки жили в России. По словам Мцитуридзе, она с иронией ответила ему, что «ее бойфренд не будет доволен нашим культурным тет-а-тет». На это он ответил: «Ты не понимаешь меня?», – и дал свой номер, добавив, что ждет звонка.

Мцитуридзе рассказала, что после этого инцидента старалась избегать Вайнштейна, потому что при каждой встрече он настойчиво спрашивал, когда она ему позвонит, или предлагал купить ей билеты в Нью-Йорк.

В 2004 году они встретились на Венецианском фестивале, и Вайнштейн снова пригласил ее к себе в номер – чтобы обсудить работу с современными российскими писателями. Мцитуридзе утверждает, что «дипломатично» отказалась и назначила встречу в кафе отеля Excelsior. На следующий день ее вместо Вайнштейна встретила ассистент и сказала, что тот себя плохо чувствует и предложила подняться к нему в номер. По словам главы Роскино, она согласилась пойти из-за присутствия помощницы. Но когда они пришли, девушка ушла.

«Я встала как вкопанная, словно статуя, потому что знаменитый продюсер, с кем я собиралась обсуждать российских писателей, был в халате», – рассказала Мцитуридзе. По ее словам, Вайнштейн сказал ей, что ждал массажистку, но она опоздала, так что «мы можем развлечься без нее». «Тебе понравится, я гуру в этом вопросе. Ты никогда не встречала такого мужчину, как», – вспоминает Мцитуридзе.

Она рассказала, что ее как «плохом кино», спас официант, который без стука зашел в номер и принес лед для шампанского. Воспользовавшись моментом, она убежала.

В 2014 или 2015 году они встретились снова на Каннском фестивале. Мцитуридзе стояла в окружении друзей, когда к ней подошел Вайнштейн. «Харви, как будто ничего не случилось, поцеловал мою руку и сказал тихо, чтобы услышать могла только я: «Даже не думай рассказать кому-нибудь об этом. Забудь. Будь умной девочкой».

Мцитуридзе не собиралась рассказывать о случившемся даже после громких заявлений известных актрис, но после обращения The Hollywood Reporter решила, что сейчас подходящее время. «Я уверена, что все жертвы насилия, независимо от степени их известны, заслуживают сочувствия и поддержки», – отметила она.

Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах десятки женщин, в том числе Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Лина Хиди, Роуз Макгоун. Продюсера уволили из собственной компании, исключили из американской и британской киноакадемий. В настоящее время он находится на реабилитации в одной из американских клиник. Выдвинутые против него обвинения расследует полиция США и Великобритании.

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