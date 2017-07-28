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Как отвечать троллям в интернете. Учитесь у Джоан Роулинг

Автор серии книг о «Гарри Поттере» не стесняется в выражениях, когда дело касается ее политических взглядов или очередной выходки Дональда Трампа. Разумеется, из-за этого ей приходится регулярно отбиваться от армии троллей и сторонников американского президента. Делает она это с блеском и остроумием – и этому стоит поучиться.

Последняя перепалка в твиттере началась, когда Роулинг решила ответить на сообщение сторонницы Трампа. Та написала, что «президент Трамп бросил силы на уничтожение радикального ислама, в то время как президент Обама сосредоточился на том, чтобы допустить мужчин в женские туалеты» (Речь идет о предписании, согласно которому государственные школы должны разрешать школьникам-трансгендерам использовать туалеты, соответствующие их гендерной идентичности, а не в соответствии с полом в свидетельстве о рождении).

Роулинг парировала: «Действительно, кто из нас может забыть, как Трамп отдавал приказ о ликвидации Усамы бин Ладена? Или как Обама хвалился тем, как хватал голых участниц конкурса красоты?»

Через некоторые время Роулинг начали писать тролли:

«Сосредоточьтесь на писательстве, пожалуйста. Для политики у вас недостаточный IQ».

Ответ Роулинг: «Сейчас же завершаю свою президентскую кампанию, если вы перестанете писать».

Кто-то сделал писательнице замечание, что вообще-то она не может избираться, – президентом США может стать только тот, кто родился в стране.

Ответ Роулинг: «Ого, даже не знала. Теперь, наверное, придется стать папой римским».

«И папой римским не можете – для этого нужно быть католиком и мужчиной». Похоже, тролли не поняли, что их троллят в ответ: «Еще одна мечта вдребезги. Думаю, мне надо стать Халком».

Вот еще несколько примеров блестящего чувства юмора Роулинг:

– Рад, что прочитал эту статью на Yahoo. Теперь я сожгу все ваши книги и фильмы по ним.

– Ну, дым от сожженых DVD-дисков может быть токсичным. К тому же, ваши деньги все равно у меня – так что вот, держите мою зажигалку.

Пользователь твиттера критикует Роулинг за комментарий про беженцев: «И это пишет миллиардер в своем золотом телефоне, сидя в особняке».

Роулинг шутит: «Я бы написала более подробный ответ, но от этих бриллиантовых кнопок болят пальцы».

Вот как Роулинг ответила пользователю, который назвал ее «Мисс дерьмовый писатель»: «*вздыхает* Кто знает, если я приложу еще больше усилий, то смогу перевоплотиться в одинокого девственика, скрывающегося за маской нарисованной лягушки».

ФотографияGetty Images
editor-zhanel
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