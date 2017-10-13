Топ-менеджер Amazon Studios отстранен за домогательства

Сексуальный скандал вокруг Харви Вайнштейна значительно подпортил жизнь не только самому продюсеру, но и главе Amazon Studios Рою Прайсу. О домогательствах с его стороны рассказала продюсер Айза Дик Хэккет. Она сотрудничала с компанией в 2015 во время работы над экранизацией романа ее отца, фантаста Филипа Дика «Человек в высокой башне».

В интервью The Hollywood Reporter Хэккет рассказала, что инцидент произошел на вечеринке Amazon в 2015 году. По ее словам, Прайс сказал ей буквально следующее: «Тебе понравится мой член», – после чего предложил заняться анальным сексом при нескольких свидетелях. Хэккет утверждает, что сообщила руководству Amazon о случившемся – после этого в компании начали расследование, но о результатах ничего не сообщили.

Ситуацию Прайса усугубили обвинения актрисы Роуз Макгоуэн («Зачарованные»), которая утверждает, что жаловалась ему на Вайнштейна, но тот проигнорировал, снял с работы ее шоу и продолжил сотрудничать с The Weinstein Company.

«Рой Прайс отправлен в вынужденный отпуск, это решение вступает в силу немедленно. Мы пересматриваем имеющиеся опции в отношении проектов с The Weinstein Company», – заявил представитель Amazon Крейг Берма. Место топ-менеджера временно займет главный операционный директор Альберт Ченг.

На данный момент Amazon Studios работает с The Weinstein Company над двумя сериалами – «Романовы» от создателя «Безумцев» Мэттью Вайнера и драмой без названия с Робертом Де Ниро и Джулиан Мур в главных ролях.

Рой Прайс от комментариев отказался. За время его руководства студия Amazon была удостоена трех «Оскаров».

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