Кажется, я самая знаменитая полуфранцуженка-полуангличанка в мире.

Когда я была маленькой, моя мама (Джейн Биркин. — Esquire) всегда фотографировалась со мной в обнаженном виде. Да, они были дьявольской парой — мой отец (Серж Генсбур. — Esquire) и моя мать.

Я люблю, когда на моем лице вдруг появляется безумное и почти уродливое выражение, свойственное моему отцу.

Убить в себе страх показаться кому-то смешной или нелепой — вот что я хочу больше всего на свете.

Требовать можно только у себя. У остальных нужно просить.

Секс на экране почему-то всегда выглядит очень смешно. Для меня, по крайней мере.

Совершенно точно: женщина ближе к природе, чем мужчина.

Кино — это всегда чуть больше, чем просто работа. А музыка — это вообще отдельная жизнь.

Музыка — это самое прекрасное, что есть на земле. Но даже она не разбудит мертвого.

Я люблю странных типов.