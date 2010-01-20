Моя дочь не училась ни в лицее, ни в гимназии, а ходила в простую школу во дворе. Друзья спрашивали: «У тебя чего, денег нет?» Да не в этом дело! Выработать иммунитет можно только в настоящем улье, только там можно получить реальное ощущение от предстоящей жизни.

Больше всего жаль, что я так мало играю слабых и беспомощных.

Когда милиция сталкивается с розыском непрофессионала, ей приходится гораздо труднее. Профессионал — киллер, взломщик — работает по определенной жесткой схеме. У любителя нет четкого плана. Так и Мамонов — а это вообще мое сильнейшее впечатление — у него нет актерского образования, но обладает он такими возможностями, которые и многим актерам недоступны.

Хочешь побольше узнать о человеке — спровоцируй его на что-нибудь крайне неуклюжее.

Если вы мне скажете: ну все, кончается моя жизнь, меня бросил молодой человек, — знаете, что я отвечу? Позвоните и скажите ему спасибо — за то, что он бросил вас сейчас, а не девятом месяце беременности. Этому еще Станиславский учил: ищи преимущества. Ты всегда являешься адвокатом своей роли. Чтобы сыграть злого — ищи, где он хороший. Чтобы сыграть хорошего — ищи, где он плохой.

На улице мы за двадцать минут найдем пять лиц, которые вам покажутся испитыми, а на самом деле это люди, потрепанные, подавленные жизнью.

Мой внутренний психобанк так натренирован, что человек за соседним столиком, который как-то странно ведет себя в общении с вилкой, попадет туда без моей команды, автоматически.

Статусное отношение к вещам иногда делает людей глупее, чем они есть на самом деле.

Почти в любой деревне подмосковной — в такой, что куда ни посмотришь, слезы на глазах — посреди стоит шикарный особняк. Как его хозяин чувствует себя в таком окружении?

Снимаешься в серьезной картине, близится с неумолимой скоростью ключевой момент, о котором ты стал думать, еще когда сценарий читал. Всегда его оттягиваю, как операцию, когда тебе будут делать больно… Я так благодарен Месхиеву, что он умеет подойти ко мне в эту секунду и грубо швырнуть в холодную воду: все, пшел вперед.

Фантастическая штука, когда талант человека побеждает его политические убеждения.

Сам попробуй снять кино больше двух часов, где люди просто говорят.

Приходишь в ресторан, и написано «фьюжн», а тебе просто говядину медом обливают. Нет, спасибо, я лучше дома хорошенько поем.

Настоящее кино — это когда я выхожу из зала, и хочется жить как можно дольше. И что-то делать — тут же, моментально.

Мужское общение — оно особенное. В отношениях между двумя друзьями всегда существует какая-то тайна, и это она притягивает к ним других.

Смотрю на депутатов Госдумы и думаю: какой мог бы хороший начальник ДЭЗа быть. Типично русская история: люди не на своем месте.

Иногда вовлекаешься в сомнительные проекты — и вдруг что-то из этого получается. Снимали мы «Ивана Чонкина». Иржи Менцель, режиссер с именем, шикарные актеры. Процесс был восхитительный, жгучий. А результат — никакой. И я не знаю почему. Магия кино, черт возьми.

Из всех ситуаций надо выжимать по максимуму. В «Каменской» были ужасные диалоги. Но мы садились — я, Яковлева, Никоненко и Мороз — и быстро из этого сделали человеческий текст… Режиссеру, который тебя категорически не понимает, отвечаешь: ага, так и сделаю. А делаешь все по‑своему — и так, что он потом говорит: все правильно.

Мы стоим на пороге такого великого события, когда может быть официально объявлено разделение кино на кинобизнес и киноискусство. Пора подумать над новыми терминами.

Бла-бла-бла — знак времени. Исчезли разговоры по существу — в компаниях, на работе. Вы можете привести пример, когда какое-либо из политических шоу дало не то что результат, но хотя бы надежду на решение той или иной проблемы?

Слишком много людей сегодня думают: а почему бы и мне не сыграть в кино? Когда Фурцева пыталась внушить мхатовским старикам, что неплохо было бы задействовать актеров народных театров, Ливанов встал и сказал: «Екатерина Алексеевна, ответьте, если бы у вас была внематочная беременность, вы бы пошли к гинекологу-любителю?»