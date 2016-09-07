Я в общем-то не люблю болтать.

У меня никогда не было внутреннего девиза.

Словами можно бить больнее, чем кулаками — это я еще в детстве понял.

Все, чего я достиг в футболе, я достиг благодаря тому, что играл когда-то в футбол с друзьями на улице.

Мне повезло: я вырос в неблагополучном районе, а в таких местах ты учишься не только футболу, но и жизни.

Я прославил на весь мир не себя, а своих родителей. Что может быть лучше этого?

Мой отец — алжирец, который гордится своими корнями. А я просто горжусь им. Отец — это тот человек, кто сказал мне, что иммигрант должен научиться работать в два раза старательнее, чем кто-либо другой.

На самом деле я никогда не покидал Алжир. Алжир живет в моем сердце.

Я всегда помню о том, кто я и откуда родом, и я горжусь тем, кто я есть. В первую очередь, я кабил (берберский народ. — Esquire) из Ла-Кастеллана (район в Марселе, построенный для алжирских иммигрантов. — Esquire), затем я алжирец из Марселя и, наконец, я француз.

Я очень хорошо помню то время, когда я стеснялся своего происхождения. Но теперь я стесняюсь этого времени.

Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разочарований. Поэтому никогда не стоит оглядываться. Особенно, если половина жизни уже пройдена.

Пока я жив, я не хочу произносить фразу «Это для меня слишком тяжело».

Мне нужно вести себя осторожнее, ведь я пример для молодых игроков.

Для мужчины иные слова значат куда больше, чем действия: лучше получить по морде, чем услышать их в свой адрес.

Чтобы помогать людям, тебе не нужна причина.

Я не сразу понял, насколько это невероятная эмоция — когда ты знаешь, что за тебя переживает целая страна.

Победа для меня — это фундаментальная ценность.

Неважно, сколько раз ты выигрываешь. Каждый раз будет особенным. Победы вообще не могут наскучить. Можно выиграть десять игр подряд и хотеть выиграть одиннадцатую.

Индивидуальные достижения не так уж и важны. Выигрывает и проигрывает команда.

Не уверен, что я был лучшим футболистом в мире. Но я играл среди самых хороших.

Мне не доводилось играть за Англию, поэтому я почти ничего не знаю про эту страну.

Я уважаю англичан. Они продолжают сражаться даже тогда, когда уже проиграли.

«Реал Мадрид» — это лучшее, что случилось со мной в жизни. Когда-то я мечтал о том, чтобы надеть эту знаменитую белую майку, а затем судьба подарила мне шанс стать тренером лучшего клуба на Земле — да, я счастливый человек.

Я стал спортивным менеджером вовсе не потому, что мне было нечем кормить семью. Мне уже больше не нужно зарабатывать деньги, но мне по‑прежнему интересно бросить вызов самому себе.

Я не оракул. Я не даю прогнозов. Побеждает та команда, которая сможет выиграть наибольшее количество матчей.

Месси — это футбольный Моцарт. Это я могу утверждать наверняка.

Неважно, из чего сделаны твои бутсы. Если ты будешь думать об этом, ты не выиграешь никогда.

Моду с футболом лучше даже не сравнивать.

Все, что я коллекционирую, — это победы. Других увлечений у меня нет.

Я горжусь тем, что меня сравнивали с Мишелем Платини.

Застенчивым я был, застенчивым я останусь.