Если действительно хочешь чего-то добиться в жизни, придется много над этим работать. А теперь тихо: сейчас объявят выигрышные номера лотереи.

Люблю, чтобы пиво было холодным, телевизор работал громко, а гомосексуалисты горели в аду.

Знаете, парни, вы можете смеяться, но мне гораздо приятнее чувствовать на шее сладкое дыхание спящей жены, чем запихивать долларовые купюры в стринги какой-то неизвестной дамочки.

Спокойно, без паники. Если что, заработаю денег, продав одну из своих печенок. Обе мне все равно ни к чему.

Дети — наше будущее. Вот почему их надо остановить сегодня.

Давайте выпьем за алкоголь — источник и решение всех наших проблем!

Пиво… Моя единственная слабость. Моя ахиллесова пята, если хотите.

Если ты счастлив и осознаешь это, выругайся.

Образование мне не поможет. Каждый раз, когда я что-то запоминаю, это что-то занимает место, выпихнув из мозгов что-нибудь еще. Как в тот раз, когда я пошел на курсы виноделия и разучился водить машину.

В католицизме больше глупых правил, чем в видеопрокате.

Конечно, папа сделал в жизни много хорошего, но теперь он состарился, а старые люди абсолютно бесполезны.

Женщины — они как пиво. Хорошо выглядят, хорошо пахнут, и ты готов переступить через собственную мать, лишь бы заполучить их.

Сынок, ты говоришь «жополиз» так, как будто это что-то плохое.

Не стоит горевать. Люди постоянно умирают. Как знать, может и ты проснешься завтра мертвым.

Ха-ха-ха! Моя дочь думает, что вампиры — это реальные существа! Да они же выдуманные, как эльфы, гремлины или эскимосы.

Я не лягу в одну кровать с женщиной, которая считает меня лентяем. Раз так, пусть раздвинет в гостиной диван и застелит постель. Я спать хочу.

Моя любимая книга: «Итак, вы решили самовольно подключиться к кабельному телевидению».

Отныне я буду с нетерпением ждать всего подряд. Боже мой! Завтра пройдет специальная акция: две скамейки для пианино по цене одной! Ой-ой-ой, скорей бы завтра!

Радиация убивает только тех, кто ее боится.

Я белый мужчина от 18 до 49. И все слушают меня, какую бы ахинею я ни нес.

Пусть Симпсонов показывают на дурацком канале, но ведь показывают!

Нелегко разрываться между беременной женой и неуравновешенным ребенком, но свои восемь часов у телевизора я все-таки выкроил.

Убить босса?! Поднимется ли у меня рука исполнить американскую мечту?

Для вранья нужны двое. Один врет, другой слушает.

Старикам не нужна компания. Их нужно изолировать и изучать, чтобы выяснить, нет ли в них каких-нибудь полезных для нас веществ.

Попытка — первый шаг к провалу.

Послушайте, у людей всегда на все найдется какая-нибудь статистика. Это известно 14% населения.

Единственно важное в жизни — быть популярным.

Не вижу смысла выходить из дома. Мы все равно каждый раз возвращаемся обратно.

Атомный реактор — как женщина. Нужно только прочитать инструкцию и вовремя нажать на правильную кнопку.

Слезами пса не вернешь. Если только слезы не пахнут собачьей едой. Так что можно сидеть дома, поглощая банку за банкой собачью еду, пока слезы не начнут отдавать ею, чтобы пес учуял запах с улицы и вернулся сам. А можно просто пойти его поискать.

Психиатр нам ни к чему. Мы и сами знаем, что ребенок у нас со сдвигом.

Я вижу улыбки своих детей. И понимаю, что они затеяли что-то недоброе.

Собственную мать не проведешь. Ее нельзя одурачить даже самого первого апреля, даже если у тебя при себе будет электрический одурачивательный стул.

Моя мать сказала как-то одну вещь, которая преследует меня. Она сказала: «Гомер, ты большое разочарование».Что-то ведь она имела в виду, успокой Господь ее душу.

Неохраняемый завтрак — самое сладкое табу.

Когда дело касается комплиментов, женщины становятся неуемными кровососущими монстрами и требуют еще, еще и еще. Но если удовлетворить их желание, плата будет сладкой.

Если ты будешь злиться на меня каждый раз, когда я делаю глупость, мне придется прекратить делать глупости!

Пение — это низшая форма общения.

И когда же я наконец пойму, что ответы на жизненные вопросы находятся не на дне бутылки. Они в телевизоре!

Благослови Господь атеистов!

Ты можешь здорово разбираться в чем-то, но всегда найдется миллион человек, делающих это еще лучше.

В спорте главное не победа. Главное — чтобы удалось напиться!

Нельзя постоянно винить себя за что-то. Обвините себя разок, и спокойно живите дальше.

Думаю, мистер Смитерс (начальник Гомера. — Esquire) нанял меня за способность к мотивации. Все коллеги говорят, что теперь им приходится работать вдвое больше!

Всю мою жизнь я мечтал об одном — достичь всех своих целей.

Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!

Не может ведь бог успевать повсюду, правда?

Во Франции никто не зовет меня «жирным придурком». Здесь я гурман!

Меня утомляют танцы с сексуальной подоплекой.

Иногда я способен убить в приступе злости или чтобы доказать свою правоту. Но я не какой-нибудь маньяк.

Не бывает невкусных пончиков.

Дети — те же обезьяны. Только шума от них больше.

Своего третьего отпрыска назовите просто Ребенок. Поверьте, это избавит вас от лишней путаницы.

Можно работать на нескольких работах одновременно и все равно быть лентяем.

Я взбирался на самые высокие горы, опускался в самые низкие лощины. Побывал в Африке и Японии. Даже слетал в космос. Но сейчас я, не задумываясь, променял бы все это на что-нибудь сладенькое.

Вы можете много чего получить на халяву, упомянув это в интервью какому-нибудь журналу. Печенье Chips Ahoy!

Умные итальянцы? Что-то здесь не так.

Не хватало еще, чтобы какой-нибудь хирург подсказывал, как мне себя оперировать!

Будь щедрее в постели. Поделись бутербродом.

Иногда я лежу в кровати и думаю, что ничто не заставит меня встать. А потом чувствую, как подо мной становится мокро, и понимаю, что ошибался.

Дурак и деньги быстро расстаются. Я бы много заплатил тому, кто объяснил бы мне эту закономерность.

Дайте человеку рыбу — и он будет сыт весь день. Научите человека удить — и он непременно зацепится крючком за веко или что-нибудь в этом роде.

Общественный транспорт — для придурков и лесбиянок.

Отец никогда не верил в меня. Я не стану повторять его ошибок: с сегодняшнего дня я буду мягче со своим сыном. И жестче с отцом.

Каким бы мощным и удивительным он ни был, я не потерплю наездов даже от океана!

Даже если вы берете что-то у соседа на время, все равно лучше делать это под покровом темноты.

Я не стану лукавить: быть отцом непросто. Не то что матерью.

В моем доме мы подчиняемся только законам термодинамики.

Всегда лучше наблюдать за процессом, чем делать что-то самому.

Чтобы тебя любили, приходится быть со всеми хорошим каждый день. Чтобы ненавидели — напрягаться не приходится вообще.

Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.

Поймите, в каждом из нас есть немного Гомера Симпсона.