Я за черно-белый взгляд на мир.

Думаю, я представляю собой правильную версию совершенного человека.

С детства, еще до революции, я чувствовала, что Россия — мистическая, развращенная, гнилая страна, поэтому я не удивилась, когда там установилась коммунистическая идеология.

Я отвергаю гнусный лозунг «цель оправдывает средства» — нельзя достичь хорошего дурными средствами. Попытка сделать что-то хорошее силой равноценна попытке привести человека в художественную галерею, лишив его при этом глаз.

Я должна выразить признательность Аристотелю — только он из всех философов оказал на меня влияние. Все остальное в своей философии я придумала сама.

Стремление к собственному счастью — есть величайшая моральная цель.

Тот, кто ставит дружбу и семью выше собственного творческого труда, аморален. Дружба, семейная жизнь, человеческие взаимоотношения не являются главными в жизни человека.

Чтобы сказать «я тебя люблю», сначала надо научиться произносить слово «я».

Единственный человек, способный испытать глубокую романтическую любовь — это человек, движимый страстью к работе.

Секс может быть только реакцией на ценности, обнаруженные в другом человеке и ничем иным. Поэтому я считаю половую распущенность безнравственной. Не потому, что секс — это зло, а потому, что секс — это слишком хорошо.

Нет ничего скучнее порока.

Свободный ум и свободная экономика логически вытекают друг из друга. Одно не может существовать без другого.

Истинная задача правительства — быть полицейским, защищающим людей от насилия.

Бизнесмены — это символ свободного общества и символ Америки.

Я не согласна с тем, что люди должны иметь право голосовать по любому вопросу.

Любой бог — какой бы смысл ни вкладывали в это слово — это воплощение того, что люди считают выше себя. А если человек ставит выдумку выше самого себя, значит он очень низкого мнения о себе и своей жизни.

Я не считаю благотворительность большой добродетелью и не считаю ее моральным долгом.

В помощи другим нет ничего плохого, если они достойны этой помощи и если такая помощь вам по средствам.

Беды современного мира были вызваны альтруистической, коллективной философией. Людям нужно отказаться от альтруизма.

Я не собираюсь обсуждать претензии американских индейцев к этой стране. Я верю — и у меня есть на то причины — в несимпатичный образ индейцев из голливудского кино. У них не было прав на эту страну только потому, что они здесь родились, и они не имели права вести себя с белыми людьми как дикари.

Единение с природой, жизнь в мире без технологий — это смерть чистой воды.

Худшее, что можно сделать по отношению к себе с точки зрения психологии, — это смеяться над самим собой. Это все равно что плевать себе в лицо.

Готова ли я умереть за объективизм? Да, готова. Но что важнее, я готова жить за него. А это намного труднее.

История доказывает, что я права.