Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться.

Мой отец был юристом-международником, а мама — святой.

Утром я просыпаюсь, иду в ванную и смотрю на свое неумытое лицо — если оно похоже на лицо честного человека, значит меня ждет хороший день.

Я не социалист, я не республиканец, я никто, я просто борюсь за будущее человечества.

Люди на Земле — это три миллиарда астронавтов на космическом корабле, а океан — это наши запасы воды.

С момента рождения человек возлагает неподъемную ношу на свои плечи, которая со временем втаптывает его в землю. Но стоит погрузиться в воды океана и опуститься ниже уровня земли — и ты свободен.

Лучший способ наблюдать за поведением рыбы — это стать рыбой.

Мой фильм «В мире безмолвия» выиграл «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь». В 1956 году, когда я пришел с ним в Columbia Pictures, мне сказали, что ни за что не будут заниматься прокатом документального фильма, — а в итоге они заработали на нем миллионы.

Большинство новичков в документалистике думают, что должны продемонстрировать свою оригинальность. Они преувеличивают, умничают, вместо того чтобы просто передать то, что видят, — так, как видят.

В рыночной экономике любая вещь имеет цену, но ничто не имеет ценности.

Успешными бывают только невыполнимые задачи.

Телевидение — это изображение низкого качества, доступное миллионам, и человек привыкает к низкому качеству, а содержание уже не так важно. Просмотр проходит дома — человек то подойдет к холодильнику, то нальет себе пива. А может, в этот момент в фильме происходит нечто самое важное — и вот он все пропустил.

Когда мы погружаемся в одном и том же месте с разницей в несколько лет, мы всегда замечаем изменения — и непременно к худшему.

Ни один аквариум, ни одно искусственно созданное водохранилище не смогут воссоздать естественные условия морского обитания. И ни один дельфин, плавающий в таких водах, не будет похожим на дельфина, живущего в естественных условиях.

Я абсолютно несчастен вне воды. Это все равно что побывать на небесах, а потом быть изгнанным на землю.

Вот, например, морские звезды поедают кораллы: в Австралии, Микронезии, у берегов Гуама. Они в этом не виноваты, звезды — лишь шестеренка в сложном процессе, который запустил человек. Они существуют миллионы лет, и у них всегда были собственные враги, но человек стал уничтожать этих врагов — ракообразных — и вот результат. Мы нарушаем баланс в природе, а потом обвиняем несчастных морских звезд во всех бедах и уничтожаем их — в конец концов мы останемся на Земле одни в компании парочки комаров.

Мне кажется, радоваться какому бы то ни было убийству плохо — я против любой рыбалки.

Вот вы видите пивную банку, подбираете ее и думаете, что сделали великое дело, — и чувствуете гордость. Но так вы лишь боретесь с симптомом болезни, принимаете аспирин против загрязнения окружающей среды.

Несчастье— это мы сами, а счастье — это другие.

Мне все равно, будут ли меня помнить. Когда жизнь закончится, она закончится. Но мне было бы приятно, если бы Бог знал о моем существовании, потому что я верующий человек.

В океане нет места смерти — там всегда будет царить жизнь.