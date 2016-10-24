Люди говорили мне, что я веду себя как Брандо, еще до того как я узнал, кто такой Брандо.

Я годами репетировал Гамлета посреди пшеничного поля в Индиане.

Актерство для меня — самый логичный способ сделать так, чтобы все мои неврозы вышли наружу: нам всем нужно выражать себя.

Я парень из маленького городка, и мысли у меня тоже маленькие: когда-нибудь я выйду на пенсию и стану фермером.

На мотоцикле я езжу с шестнадцати лет, я и в школу так ездил. По пути пугал коров до смерти: они пускались наутек, вымя у них раскачивалось, и они теряли по литру молока.

Я не хочу быть просто хорошим актером, я даже не хочу быть лучшим, я хочу расти и расти — так, чтобы никто и никогда не смог меня перерасти.

Быть актером — самое одинокое занятие на свете: ты остаешься один на один со своим воображением.

Иногда мне кажется, что в сутках недостаточно часов, даже чтобы просто начать учить все то, что я бы хотел знать.

Мне все равно, что обо мне пишут. Я разговариваю с людьми, которые мне нравятся, а остальные могут писать и печатать все, что им заблагорассудится.

Только добрые люди сильны по‑настоящему.

Нью-Йорк — это богатый и щедрый город, если ты согласен мириться с его жестокостью и упадком.

Главный плюс холостяцкой жизни в том, что в кровать можно залезать с любой стороны.

Я очень серьезный и впечатлительный маленький дьявол — настолько неловкий и напряженный, что не понимаю, как люди могут находиться со мной в одной комнате. Я бы сам себя не вынес.

Только во время гонок я чувствую себя полноценным человеком.

Я думаю, у всех нас есть великая потребность отпускать. Актерство — это мой способ отпускать

Стивенс (Джордж Стивенс, режиссер последнего фильма с участием Дина «Гигант», который вышел после смерти актера. — Esquire) был ужасен. Я выходил в полном гриме в девять утра — и так три дня подряд. К шести вечера я не сыграл ни сцены и даже ни разу не репетировал; я просто сидел там как истукан и смотрел, как большой, грузный Рок Хадсон занимается любовью с Лиз Тейлор.

Мечтай так, будто ты будешь жить вечно, живи так, будто ты умрешь сегодня.

Даже если я доживу до ста лет, я не успею сделать все, что задумал.