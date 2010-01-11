Никогда не знаешь, в какой момент жизни тебе придется нарядиться молочницей XVII века.

Я люблю старую музыку, года эдак до 1975-го, старое кино, эксцентрические комедии, винтажную одежду — я вообще довольно старомодная девчушка.

Мне, слава богу, хватает энергии и жизненных сил. Мама как-то затащила меня в спа, но я сразу же заорала: «Вытащите меня отсюда!»

Ко всему можно привыкнуть. Даже к желтому трико.

Когда мне было десять, я посмотрела все фильмы Хичкока. Правда, ни фига не поняла.

Нужно все время себе напоминать: деньги не главное. Потому что при определенной сговорчивости бабла тут можно срубить очень немало.

Говорить «нет» иногда страшно весело. Очень важно, чтобы человек мог реализовать свое право сказать «нет» и — особенно это относится к девушкам — знал, как сказать «нет». И что «нет» значит «нет».