Безумцы, которые считают, что они способны изменить мир, в конечном счете его меняют.

Вы хотите провести остаток жизни, продавая газировку, или вы хотите получить шанс изменить мир?

Творчество — это соединение вещей. Когда вы спрашиваете творческих людей, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они ничего особенно не делали, они просто что-то увидели.

Мой отец, Пол, был замечательным человеком. У него не было образования. Во время Второй мировой войны он служил в береговой охране и перебрасывал войска для генерала Паттона; мне кажется, он всегда попадал в неприятности, и его постоянно разжаловали в рядовые.

Мама научила меня читать до того, как я пошел в школу; когда я попал туда, мне хотелось делать всего две вещи. Я хотел читать книги и гоняться за бабочками. В школе я столкнулся с тем, чего раньше никогда не встречал — с необходимостью подчиняться, и мне это не понравилось. На меня давили авторитетом и едва не выбили из меня всю мою любознательность.

В школе мне было скучно, и я устроил там настоящий террор. Мы довели нашу учительницу до ручки, выпуская в классе змей и взрывая бомбы.

Одну из главных святых в своей жизни я встретил в четвертом классе. Миссис Хилл протянула мне сборник задач по математике и велела решить их дома. Взамен она обещала мне пять долларов и огромный леденец. Никто раньше этого не делал, и, конечно, я выполнил задания. Миссис Хилл фактически купила сладостями и деньгами мое желание учиться. Я убежден на сто процентов, что если бы не миссис Хилл и еще несколько человек, я бы оказался за решеткой.

Я приемный ребенок и очень люблю своих приемных родителей, но в какой-то момент я захотел узнать, кто мои биологические родители, и начал иx искать. На это ушли годы.

Я захотел встретиться со своей биологической матерью, чтобы удостовериться, что у нее все хорошо, и поблагодарить за то, что она не сделала аборт.

У моих биологических родителей было одно условие: приемные родители должны были дать мне образование несмотря ни на что. Мои родители из рабочего класса; они не знали, как будут оплачивать мою учебу, но они пообещали. Им было трудно, но они это сделали. Из университета я вылетел через год.

Когда мне было 12, я позвонил Биллу Хьюлетту (основатель компании Hewlett-Packard. — Esquire), который в то время жил в Пало-Альто. Я просто нашел его номер в телефонной книге. Он взял трубку, я сказал: «Здравствуйте! Я Стив Джобс. Мне 12 лет, и я тут собираю частотомер. Мне нужны детали». Он проговорил со мной около 20 минут, потом дал мне детали и работу в Hewlett-Packard на лето. Я должен был стоять у конвейера и собирать частотомеры. Я чувствовал себя в раю.

Я помню мой самый первый рабочий день — я был полон энтузиазма; мне назначили супервайзера по имени Крис. Я сказал ему, что больше всего мне нравится заниматься электроникой. А он сказал, что ему больше всего нравится траxаться. Да, в то лето я узнал много нового.

В Hewlett-Packard я увидел первый настольный компьютер Hewlett-Packard 9100. Он был размером с чемодан. И я сразу в него влюбился.

Я счастливчик — я рано в жизни нашел то, что люблю делать. Воз (соучредитель Apple Стив Возняк. — Esquire) и я придумали Apple в гараже моиx родителей, когда мне было 20 лет. Через десять лет из компании с офисом в гараже Apple превратилась в компанию стоимостью два миллиарда долларов и штатом в 4000 человек вместо двуx.

Apple — не та компания, у которой ресурсов больше, чем у всех остальных в мире. Мы добиваемся успеха, тщательно выбирая лошадь, на которую ставить. Мы самый крупный стартап на планете.

Мне и Возу очень нравилась поэзия Боба Дилана, и мы провели много времени, размышляя об этом. Это Калифорния. Здесь можно получить свежий ЛСД из Стэнфорда. Можно провести ночь на пляже со своей подружкой. В Калифорнии есть дух экспериментализма и открытости, открытости для новых возможностей.

У нас был общий интерес к компьютерам, и у нас было чувство юмора. Мы вместе разыграли кучу людей. Однажды Воз позвонил в Ватикан и представился Генри Киссинджером. Они уже собирались будить папу посреди ночи, пока не поняли, что Воз — это не Генри Киссинджер.

Самое главное в образовании — это человек. Человек, который разжигает в вас любопытство, который кормит ваше любопытство; компьютеры не могут дать вам этого.

В книгах прекрасно то, что ты можешь прочитать, что написал Аристотель. Но проблема книг в том, что ты не можешь задать Аристотелю вопрос.

Я бы обменял все свои технологии на один вечер в компании Сократа.

Я верю в равные возможности, но не в равные результаты. Я не верю в равные результаты, потому что в жизни все не так. Будь оно так, было бы очень скучно.

Я никогда не делал различия между художником и ученым или инженером. Для меня это люди, которые разными путями идут к одной цели — выразить то, что они понимают под истиной, чтобы остальные могли этим пользоваться.

Мы создавали Mac для самих себя. Право судить о том, хорош он или нет, мы доверили самим себе.

Очень часто люди не знают, чего они хотят, пока ты не покажешь им это.

Дизайн — забавное слово. Некоторые люди думают, что дизайн — это то, как продукт выглядит; но если копнуть глубже, на самом деле это про то, как он работает.

Я был непреклонен в своем решении убрать вентилятор из iMac — неудобно работать за компьютером, который постоянно гудит.

Я всегда считал частью своей работы добиваться того, чтобы в моей компании работали только лучшие люди. Разница между худшим водителем такси и лучшим водителем такси, когда вам нужно в другой конец Манхэттена, может быть два к одному: первый довезет вас за 15 минут, другой — за полчаса. В сфере, где я работаю, разница между лучшим и худшим сотрудником может быть сто к одному. Я пришел к выводу, что не только в программировании, но и во всем, что ты делаешь, нужно идти за лучшими людьми в мире.

Это больно, когда тебе приходится избавляться от людей, которые не являются лучшими в своем деле; но иногда моя работа заключалась именно в этом: избавляться от людей, которые не справляются. Я всегда старался делать это гуманно.

Вы испекли прекрасный торт, но использовали собачье дерьмо вместо глазури (Стив Джобс о работе одного из программистов NeXT — компании, которую он основал после ухода из Apple в 1985 году. — Esquire).

У Билла (основатель Microsoft Билл Гейтс. — Esquire) плохо с воображением — он никогда ничего не изобретал, просто бесстыже воровал чужие идеи. Его кругозор был бы пошире, если бы он в молодости попробовал разок кислоту или побывал в ашраме.

Мы получаем много писем с отзывами пользователей о том, что iTunes — это их любимая программа на Windows. Это как дать стакан ледяной воды кому-нибудь в аду.

Иметь больше денег, чем ты можешь потратить за свою жизнь, — это большая ответственность. Я чувствую, что должен их тратить. Проблема состоит определении того, как вложить эти средства в мир: просто раздать их или сделать эти инвестиции выражением своих ценностей.

Потратить доллар с пользой сложнее, чем заработать доллар.

Успешных предпринимателей от неуспешных отличает исключительно настойчивость. Бывает настолько трудно, что некоторые сдаются. И я не виню их в этом.

У вас должна быть идея, или проблема, или ошибка, которую вы хотите исправить, — что-то, чем вы одержимы. Иначе у вас не хватит настойчивости, чтобы выстоять.

Иногда жизнь бьет вас кирпичом по голове. Но не теряйте веры. Я убежден, что только любовь к своему делу помогла мне продолжать идти вперед.

Суперменов не бывает. Все значимое и судьбоносное создается в команде.

С годами я перестал покупать многие вещи просто потому, что они теперь кажутся мне нелепыми.

Что касается веры в Бога, то я где-то на 50 процентов в него верю, а на 50 не верю.

Интуиция — очень мощная штука, более мощная, чем интеллект.

Для меня не важно быть самым богатым человеком на кладбище. Ложиться спать и думать, что сегодня ты совершил что-то чудесное, — вот что имеет значение.

Мы здесь для того, чтобы оставить след во Вселенной. Иначе зачем мы все здесь?

Я всегда буду связан с Apple. Я надеюсь, что нить моей жизни и нить Apple переплетутся друг с другом, образовав некое подобие гобелена.

Смерть — лучшее изобретение жизни.

Oh wow, oh wow, oh wow.