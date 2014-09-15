Я ни разу не возвращалась со съемок домой в гриме. Мать как-то сказала мне: «Когда рабочий день заканчивается, ты заканчиваешь с работой». И с этим не поспоришь.

Иногда я мечтаю о простой надомной работе — чтобы проводить вечера на диване, валяться с книгой и не чувствовать никакой ответственности за то, что будет происходить завтра. Но, слава богу, я никогда не думала над этим всерьез.

Почему-то люди всегда удивляются, когда узнают, что я атеистка.

Религия — это наука, изучать которую нужно обязательно. Ты должен знать, из-за чего ведутся все эти войны.

Жестокость очень человечна и очень понятна. Но ни то, ни другое не делает ее допустимой.

Я очень часто исполняла роли жертв, это правда. Но мне кажется, что вся мировая история женщин об этом и написана.

Ты плохая мать, если ты полностью зависима от своих детей и во всем пытаешься их контролировать.

Меньше всего я хочу знать, о чем говорят мои дети. Потому что я прекрасно помню, о чем в их возрасте разговаривала я.

В любом возрасте гораздо интереснее проводить время с тем, кто старше или младше тебя — только не со сверстниками.

Ни за какие деньги не вернусь в свои двадцать. Этот возраст полон опасений и страхов. А это то, с чем не стоит жить.

Наверное, это очень страшно, когда твои дети стареют у тебя на глазах.

Грустно, если ты провел детство, так толком его и не увидев.

Моя мать вечно опаздывала, и в детстве это по‑настоящему сводило меня с ума. Так что сейчас я всегда прихожу либо вовремя, либо чуть раньше. Как видите, воспитание детям иногда можно дать совершенно случайно.

Я люблю европейское кино — ведь именно на нем я и выросла.

Знание того, какими именно красками пользовался художник, и понимание его места в истории культуры не способны испортить тебе впечатления от его картин.

Больше всего я люблю слушать режиссеров, рассуждающих о своих фильмах.

Ответственность актера перед зрителем гораздо важнее, чем зритель может себе предположить.

Быть понятым — не самая важная вещь в мире. По крайней мере, этого точно не нужно ни от кого ждать.

Страх — эмоция номер один, которая заставляет наш разум прикладывать невероятные усилия, чтобы избавиться от него.

Побеждать лучше, чем проигрывать. Хотя бы потому, что победитель всегда крепче спит.

В твоей способности говорить «нет» именно тогда, когда этого хочется тебе, заложена по‑настоящему невероятная сила. Я бы даже сказала — разрушительная.

«Судьба» — очень удобное слово для тех, кто никогда не принимает решений.

Это потрясающая комбинация: великий страх одиночества и отчаянная необходимость в уединении. Именно такое перетягивание каната мучило меня всю жизнь.

Я бы хотела научиться вдохновлять себя сама.

Нормальность — это не то, к чему надо стремиться. Это то, от чего надо бежать.

Меня не смущают люди, которые быстро говорят. Если ты можешь быстро говорить — значит, можешь быстро думать.

Это правда, мне действительно очень нравится Лос-Анджелес. Я выросла здесь, и теперь уже ничего не могу поделать с этой любовью. Это город, где многие проблемы ты можешь решить, просто отправившись на пляж — сыграть в волейбол или что-то типа того.

Если когда-нибудь я сдуюсь, то я постараюсь сделать это так, как не делал еще никто другой.

Я не помню, сколько будет восемью семь. Но я могу пересказать все, что вы мне сейчас сказали.

Мне кажется, женщины здорово умнеют к сорока.