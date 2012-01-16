Секс слишком часто бывает ошибкой.
Многие считают, что обвинения против меня были выдвинуты только для того, чтобы привлечь ко мне внимание и сделать так, чтобы я оказался в каждом телевизоре. Когда я впервые услышал об этом, я разозлился, а потом подумал, что еще в 1990 году ни один человек не смог бы сказать такого. Потому что все эти реалити-шоу, где мечтающие оказаться в телевизоре люди отправляются на Амазонку жрать тараканов, появились значительно позднее. Так что, вы думаете, я один из таких людей?
Ни один нормальный человек не верит в теорию заговоров, пока не становится ее частью.
Я твердо убежден в одном: единственное, чего я точно не делал, так это не злоупотреблял своим положением.
Никогда не знаешь, чем может закончиться ночь в гостиничном номере.
Я хочу, чтобы ко мне относились, как к любому другому человеку, позволившему себе девятиминутный адюльтер.
Моральное падение никому не доставляет удовольствия.
Когда ты начинаешь всерьез раскаиваться в чем-то, тебе уже очень сложно остановиться.
Любой приговор — и обвинительный, и оправдательный — ты должен слушать с одинаковым вниманием.
Современное правосудие очень эффективно: оно успевает уничтожить тебя до того, как предоставляет тебе слово.
То, что есть воры, — неудивительно. Удивительно, когда их не ловит полиция.
Несколько лет назад я был на обеде, который организовал Хэнк Полсон (министр финансов США в
Никогда нельзя брать на себя риски, расплачиваться за которые придется другим.
Не верьте тем, кто говорит вам, что будущее будет счастливым.
Я не удивлен, что Путин называет Саркози другом.
Трудности, с которыми мне пришлось бы столкнуться, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2012 году, очевидны: мои деньги, мои женщины и мое еврейское происхождение.
Таких, как я, во Франции практически нет.
Мне жаль, что я не оправдал ожиданий французов.
Нет ничего хуже, чем мечта, которая никуда не ведет.
Есть два пути взросления: начинаешь больше слушать себя или начинаешь больше слушать других.
Мне кажется, люди чаще жалеют о том, чего не сделали, чем о том, что совершили.
Сложно даже представить, что именно обо мне сейчас думают женщины.
Я не особо верю в психологию.
Мне больше нечего делать в Вашингтоне.
Никто еще не надевал галстук, чтобы согреться.