Правила жизни Зинедина Зидана

1. Мяч имеет сферическую форму.

2. Футболки должны иметь рукава.

3. Если используются подтрусники, то они должны быть того же цвета, что и трусы.

4. Стойки и перекладины ворот должны быть белого цвета.

5. Использование веревки вместо перекладины не допускается.

6. Хотя игроку разрешается демонстрировать свою радость по поводу забитого гола, празднование не должно быть чрезмерным.

7. Игрокам разрешается принимать в течение матча жидкости, но только во время остановки игры и только у боковой линии. Футболистам, тренерам и другим официальным лицам, находящимся на скамейке запасных, не разрешается бросать на поле пластиковые упаковки с водой или любые иные контейнеры для воды.

8. Игрок удаляется с поля с показом красной карточки, если он использует оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и/или жесты.

9. Игрок удаляется с поля с показом красной карточки, если он плюет в соперника или в какое-либо официальное лицо.

10. Санитарам с носилками следует выходить на поле одновременно с врачом, чтобы вынести игрока с поля как можно скорее.

11. Зрители спортивных мероприятий, входящие на спортсооружения, имеют право приносить на трибуны стадионов и использовать дудки пластиковые.

12. Каждое зрительское место должно быть прикреплено (например, к полу) и соответствовать анатомии человека.

13. Все виды ювелирных изделий потенциально опасны. Игрокам не разрешается использовать скотч, чтобы заклеивать ювелирные изделия. Их заклеивание не является адекватной защитой.

14. Практику «хореографических выступлений» поощрять не следует, если она приводит к непомерным задержкам.

15. В момент вбрасывания мяча игрок должен находиться лицом к полю.