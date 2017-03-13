Иногда самое трудное — это превращать молчание в слова.

Даже если ты едешь вечерним поездом где-то в далекой пыльной глуши, у тебя в голове все равно должна быть заготовлена речь. Никогда не знаешь, перед кем придется защищать свои убеждения.

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Большинство американцев? Пора запомнить, что те, кого вечно называют большинством, — это очень небольшое количество людей.

Запомни: ты не один из многих. Ты один из одного. И именно это делает тебя прекрасным и другим.

Люди склонны сами себя ограничивать. Самое опасное ограничение, которое существует, — это стеклянный потолок, когда тебе кажется, что над тобой простор, но стоит подпрыгнуть, и ты ударишься головой.

Кем бы ты ни был, сколько бы у тебя ни было денег, кому бы ты ни отдавал приказы, ты никогда не сможешь вернуться во времени даже на секунду назад, чтобы что-то исправить.

Ты начинаешь умирать в тот момент, когда в тебе умирает любопытство.

Я не хочу закончить жизнь как цирковой артист, в 70 исполняющий свои лучшие номера.

Не надо бояться перепридумывать себя. Ты не сможешь сделать ничего великого, вцепившись в прошлые достижения.

Счастье — это не приз, не кубок и не финишная линия. Счастье — это путь, который ты проделываешь к результату.

Я всегда сознательно пытаюсь делать то, что, по моим ощущениям, пока еще отсутствует. Так что своим творчеством я лишь заполняю имеющиеся пустоты.

Япония для меня — это таблетка креативности, которую нужно принимать как можно чаще.

В детстве у меня было яркое воображение, помноженное на любознательность. Типа: «Чувак, это классные ботинки, но почему они не делают их пурпурными?» Или: «Чувак, а как, интересно, люди сочиняют песни?»

Я с детства хотел носить одежду, которую нигде не продавали. Поэтому, когда я вырос, решил делать ее сам.

Когда-то образцом стиля для меня был Бэтмен. Теперь это Тони Старк (персонаж комиксов, известный как Железный человек. — Esquire).

Cтарое определение лидера в моем понимании — это «Слушайте меня, я здесь главный». Новое определение лидера должно звучать совсем иначе: «Давайте посмотрим на вас, и я буду вас слушать».

Почему победил Трамп? Логика не работает против Трампа, скандалы не наносят ему вреда. Каждый раз, когда мы говорим о нем, мы просто позволяем ему оставаться на первой полосе.

Мы редко слушаем других, но еще реже слушаем самих себя.

Мне кажется, большинство мужчин на протяжении жизни чаще всего говорят о себе, а думают чаще всего о женщинах.

Я не знаю, на что я способен и на что способны мужчины. Но я знаю, что если женщины захотят, они смогут спасти целый мир.

Все, что есть у человечества, дано нам свыше — в форме готового предмета или просто в форме идеи. Глубокое заблуждение — полагать, что мы что-то создаем. Вот во что я верю. Я не сок, и я не лед, который делает сок холодным. Я даже не стакан. Я просто соломинка.

Люди редко задумываются о том, что незначительные ежедневные переживания и впечатления оставляют след на всю оставшуюся жизнь.

Проблемы начинаются тогда, когда ты перестаешь быть реалистом и становишься идеалистом.

Звезды не сидят на небе неподвижно. Они моргают.

Нет никаких абсолютных истин, кроме законов физики. ≠