Мультики — это для детей, они не настоящие.

После того как вымерли динозавры, планету захватили приматы, то есть мы.

Мы всегда просим, чтобы перед концертом нам принесли четырех цыплят: двух хорошенько прожаренных для Рассела и двух живых — Мердок откусывает им голову на сцене.

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Музыка Gorillaz часто кажется радостной, но на самом деле это довольно темная музыка, которая рассказывает о наших самых сильных страхах.

Вы правда думаете, что, если бы нашей мотивацией были деньги, мы бы играли такую музыку? У нас, как у Фрэнсиса Форда Копполы, — все идет «от сердца».

Странным образом мы записываем музыку на звукозаписывающей студии — это очень секретное место в Лондоне. Там высококлассная аппаратура и есть даже кофемашина Nespresso.

Мы все — продукты нашего окружения.

Людей не нужно заставлять что-либо делать.

Нет ничего плохого в том, чтобы испытывать на себе чье-то влияние: так все начинают.

Джими Хендрикс поджигал свою гитару и играл на ней зубами — но не пробуйте повторить это дома, детки. Майкл Джексон попытался — и посмотрите, что с ним стало.

Один из трех главных ужасов в мире (после глобального потепления и Гока Вана (английский стилист китайского происхождения. — Esquire)) — это акулонадо: феномен, возникающий в тот момент, когда торнадо всасывает стаю акул-убийц и проходит по земле, поедая и разрушая все на своем пути. К счастью, акулонадо — редкое явление.

В мире много страданий. Частично проблема заключается в том, что вокруг нас большое количество острых углов. В более мягком мире, в котором, например, все было бы покрыто пеной, происходило бы меньше несчастных случаев. То есть при падении люди бы врезались во что-то — и отскакивали.

Политикам нельзя доверять, потому что в их интересах только врать. Так же, как и журналистам.

Нудл должна стать следующим Бондом. Ах, она женщина? Ну, нам как-то придется с этим жить.

Верните власть королевской семье. Да, они сумасшедшие на всю голову, любят выпить и иногда одеваются в старую немецкую униформу, но все это совершенно нормально.

Да, не мы изобрели карри, мы его украли и сделали своим. Что есть в мире более британского, чем карри?

Говорят, Британская империя была создана на чае. Ничего подобного. Она была создана с помощью пистолетов и ножей. Но чай, наверное, помог.

Нет ничего лучше британского побережья: вороватые чайки, пустые торговые галереи, нетерпимые пенсионеры, ледяная, как черт, вода. Есть чем гордиться.

Все великие группы должны быть уничтожены или должны уничтожить сами себя, чтобы возродиться. Анимационные рок-группы не исключение.

Вряд ли вы захотите, чтобы анимационная группа стала карикатурой на саму себя.

Нет ничего хуже политкорректного Рассела.

Криогеника — вот это дело. Собираемся заморозить наши важные части тела (голову и пенис) и присоединить какому-нибудь киборгу в будущем.

Смерть — это для лопухов.