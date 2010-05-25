Терпением вашим спасайте души ваши.

Даром получили, даром давайте.

Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека.

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди.

Не искушай Господа Бога твоего.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.

Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.

Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь.

Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне.

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут.

Кто не против вас, тот за вас.

И прилепится человек к жене своей, и будут два одной плотью; так что они уже не двое, но одна плоть.

Всякий делающий грех, есть раб греха.

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят.

Не давайте святыни псам.

Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.

Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.

Дух бодр, плоть же немощна.

Предоставь мертвым погребать своих мертвецов.

Не бойся, только веруй.