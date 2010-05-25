Терпением вашим спасайте души ваши.
Даром получили, даром давайте.
Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека.
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди.
Не искушай Господа Бога твоего.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.
Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.
Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь.
Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне.
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.
Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут.
Кто не против вас, тот за вас.
И прилепится человек к жене своей, и будут два одной плотью; так что они уже не двое, но одна плоть.
Всякий делающий грех, есть раб греха.
Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят.
Не давайте святыни псам.
Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.
Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.
Дух бодр, плоть же немощна.
Предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
Не бойся, только веруй.