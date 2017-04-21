Мы знаем, чего хотим, потому мы победим.
Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает свое рабство, есть внушающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.
Но посмотрите, как быстро выпрямляется вчерашний раб, как сверкает огонек свободы даже в полупотухших глазах.
Поменьше доверия к Государственной думе, побольше доверия к силам вооружающегося пролетариата, господа!
Скажи мне, кто тебя хвалит, и я тебе скажу, в чем ты ошибся.
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
Месяцы революции скорее и полнее воспитывают иногда граждан, чем десятилетия политического застоя.
Никто в мире не в состоянии скомпрометировать революционных марксистов, — если они сами себя не скомпрометируют.
Что своеобразно в России, это — гигантски быстрый переход от дикого насилия к самому тонкому обману.
Вся эта пресса до тошноты переполнена лицемерием, лицемерием двоякого рода: казенным и либеральным.
Нам до последней степени трудно, почти невозможно отграничить болтающих от работающих. И едва ли найдется другая страна, в которой бы смешение этих двух категорий было так обычно, вносило такую тьму путаницы и вреда, как в России.
Кто хочет помочь колеблющимся, должен начать с того, чтобы перестать колебаться самому.
Революция в известном смысле означает собою чудо.
Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим.
Не бояться признавать своих ошибок, не бояться многократного, повторного труда исправления их — и мы будем на самой вершине.
Поскрести иного коммуниста — и найдешь великорусского шовиниста.
Великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными.
Политика есть концентрированное выражение экономики.
Войну надо вести по‑настоящему, или ее совсем не вести. Середины тут быть не может.
Самое опасное в войне — это недооценить противника и успокоиться на том, что мы сильнее.
К черту всех примирителей, людей с «неуловимыми взглядами» и мямлей!
Политические события всегда очень запутаны и сложны. Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено.
Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни.
Жизнь идет вперед противоречиями, и живые противоречия во много раз богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется.
Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочёты, или недостатки, или пробелы?
Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше.
Невежество не есть аргумент.
Наша основная задача состоит в том, между прочим, чтобы в противовес буржуазной «правде» противопоставить свою правду и заставить ее признать.
Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю: вот какие чудеса могут делать люди. Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми.
Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции.
Составил Петр Комаревцев