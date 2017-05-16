Помоги мне господь, я не знаю, с чего начать.

Вступая в ФБР, ты клянешься отстаивать определенные ценности.

Я хочу знать правду — это моя работа.

Возможность круглосуточно заказать обслуживание в номер — это главное достижение современной цивилизации.

Получить пулю не так страшно, как мне всегда казалось. Главное — не паниковать. То же самое можно сказать про многое жизни: не так уж плохо, главное — не паниковать.

В подобные минуты, как ни странно, начинаешь думать о вещах, о которых сожалеешь и о том, что хотел бы изменить. Я хотел бы относиться к людям с большим вниманием и уважением. Хотел бы подняться на высокий, но не слишком, холм, сесть на прохладную, но не слишком, траву и подставить лицо солнцу. Хотел бы раскрыть дело о похищении Линдберга (похищение и убийство Чарльза Линдберга-младшего состоялось состоялось в 1932 году. Некоторые детали преступления так и остались без объяснения. — Esquire). Заняться любовью с красивой женщиной, к которой испытывал бы настоящие чувства. И, разумеется, я хотел бы посетить Тибет. Хотел бы, чтобы им вернули страну и Далай-лама смог вернуться на родную землю.

Что может быть лучше чашки черного кофе?

Послушай анекдот. Два пингвина встречаются на айсберге. Один говорит: ты будто надел смокинг. Другой отвечает: может и надел.

Когда воля сильна — силы организма неисчерпаемы.

Что меня действительно волнует, не только как агента ФБР, но и как человека — было ли что-то между Мэрилин Монро и братьями Кеннеди? И кто на самом деле стрелял в JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США, — Esquire)?

Мы не можем позволять чувствам вмешиваться в нашу работу.

Она была очень красивой и доброй женщиной. Ее звали Кэролайн. Я должен был ее оберегать. Мы полюбили друг друга. Однажды я утратил бдительность. На нее напали, а я оказался не готов. Я был ранен и потерял сознание. А когда очнулся, она лежала в моих объятиях. Мертвая. Ее закололи ножом.

Скорбь не обошла стороной ни одного из нас.

Качество отеля проявляется в утренней чашке кофе.

Три года назад, во сне, я увидел тяжелое положение тибетского народа и преисполнился желания помочь этим людям. Проснувшись, я также осознал, что подсознательно приобрел знания о дедукции, а также координации ума и тела, действующих рука об руку с глубочайшим уровнем интуиции.

Секреты — это опасная вещь.

Ежедневно, раз в день, делай себе маленький подарок. Не планируй его заранее, не жди, просто позволь себе его принять. Это может быть новая рубашка или послеобеденный сон в кабинете. Или две чашки хорошего, горячего черного кофе.

Когда я играю на государственные деньги, я возвращаю их в кассу с лихвой.

Чем хороши танцы — никогда не знаешь, куда они приведут. Танцуй и надейся, что музыка подскажет.

То, чего я хочу и то, что мне нужно — это две разные вещи.

Люди, которые влюбляются не сразу — любят слишком сильно.

Я не люблю птиц.