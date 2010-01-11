Не думаю, что я сумасшедшая. Это было бы слишком просто.

Мне кажется, что правда — это самая ненавидимая вещь в мире.

Плоть всегда старается изгнать из себя душу.

Мы все хотим быть прощенными с той же силой, с какой не хотим прощать остальных.

Я всегда ссорилась с теми, кого любила.

Не могу сказать, что обнимаю своих детей каждый день. Например, я не позволяю им виснуть на моем платье в тот день, когда я собираюсь на вручение наград.

У меня есть проблемы со скоростью. Я часто задерживаюсь и часто опаздываю. Мне очень важно правильно выбрать, что надеть. Так во мне говорит женщина.

Вокруг себя я хочу видеть таких же, как я, — неистовых и преданных.

Если ты отдаешь людям часть своей души, ты вряд ли когда-либо получишь ее назад.

Не роняй слов. Даже в последней молитве бывают лишние слова.

Не бойся отдать то, что получил даром.