Даже в вагоне во время гражданской войны я находил часы для новинок французской литературы.

Для ясности я бы сказал так. Не будь меня в 1917 году в Петербурге, Октябрьская революция произошла бы — при условии наличности и руководства Ленина. Если б в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции.

Клио, муза истории, никогда не принадлежала к обществу пацифистских дам.

Мы были в Лурде (место католического паломничества. — Esquire). Какая глупость, наглость, гадость! Лавка чудес, коммерческая контора благодати. Но лучше всего папское благословение, переданное в Лурд по радио. Бедные евангельские чудеса рядом с беспроволочным телефоном! Поистине мысль человечества увязла в собственных экскрементах.

Патриотизм на протяжении истории был нерасторжимо связан с властью и собственностью.

Привычки и пристрастия богемы были Ленину чужды. Он знал, что время, несмотря на всю свою относительность, есть наиболее абсолютное из благ.

Мой отец научился разбирать по складам уже стариком, чтобы иметь возможность читать хотя бы заглавия моих книг. Я с волнением следил за ним в 1910 году в Берлине, когда он настойчиво стремился понять мою книжку о немецкой социал-демократии.

«Независимость» и «свобода» есть два пустых места.

Если бы мне пришлось расклеивать плакаты, предупреждающие население о холере, я одинаково пользовался бы стенами церкви, кабака, игорного дома и даже худших заведений.

Одна мужицкая рубаха графа Толстого стоит половины всего Тургенева.

Современная история работает на третьей скорости. Жаль только, что разрушающие организм микробы работают еще быстрее.

Каменев рассказывал мне, как они со Сталиным и Дзержинским в 1923 году провели вечер в «задушевной» беседе за вином. После вина на балконе заговорили на сентиментальную тему: о личных вкусах и пристрастиях. Сталин сказал: «Самое лучшее наслаждение — наметить врага, подготовиться, отомстить как следует, а потом пойти спать».

Жизненная фильма не имеет конца.

Познать закономерность совершающегося и найти в этой закономерности свое место — таково высшее личное удовлетворение, доступное человеку, который не растворяет своих задач в сегодняшнем дне.

В связи с военной химией искусство отравления достигло исключительного развития. Тайны этого искусства недоступны простым смертным. Но отравителям ГПУ доступно все.

Способность теоретического мышления есть не готовый «дар природы», а искусство, которому надо учиться, как столярному ремеслу или игре на скрипке.

Война не вмещается в искусство. Батальная живопись чаще всего просто глуповата.

Плотно закупоренную одиночку Петропавловской крепости я покидал с оттенком огорчения: там было тихо, так бесшумно, так идеально хорошо для умственной работы.

Как слишком острая кухня притупляет вкус, так нагромождение исторических катастроф притупляет интерес к литературе.

Старость есть самая неожиданная из всех вещей, которые случаются с человеком.

Жизнь не легкая штука… Нельзя прожить ее, не впадая в прострацию или цинизм, если не иметь над собою большой идеи, которая поднимает над личной мизерней, над слабостью.

День моего рождения совпадает с днем Октябрьской революции. Мистики и пифагорейцы могут из этого делать какие угодно выводы.